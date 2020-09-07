Чистилище. Как в Алтайском крае монтируют первый комплекс по переработке мусора

В Рубцовском районе Алтайского края строится первый в крае комплекс по переработке мусора. Пока он будет обслуживать 12 районов Рубцовской зоны, но в планах у местных чиновников и предпринимателей — очистить весь Алтай.

Комплекс с загрузкой

Появление технологичной новинки по защите окружающей среды связано с «мусорной реформой» 2019 года. Точнее, с национальным проектом «Экология», который предполагает вторичную переработку запрещенных к захоронению отходов и их повторное использование в производственном цикле.

Укреплением экологического здоровья края будет заниматься Рубцовский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Вторгеоресурс».

В 2019 году она приобрела мусоросортировочный комплекс отечественного производства за 5,5 млн рублей. В конце того же года оформила документы на землю около полигона ТБО вблизи поселка Мичуринский и начала подготовительные работы по расчистке территории и формированию насыпи. К монтажу комплекса специалисты приступили только в начале августа 2020 года.

Автозагрузка комплекса позволяет обрабатывать 40 тыс. кубометров, а годовая производительность составляет 100 тыс. тонн. Мощность может быть увеличена за счет добавочных устройств — до 60 тыс. кубометров.

Сергей Пачуев , руководитель мусороперерабатывающего комплекса в Рубцовске. Дарья Зыкова.

Сергей Пачуев,

руководитель мусороперерабатывающего комплекса в Рубцовске:

Работа пойдет в две смены, по восемь часов каждая. В штат предполагается взять 60−80 человек. В комплексе будут перерабатываться около 180 наименований отходов, в основном пластик, метал, бумага, стекло. То есть то, что можно без проблем утилизировать или применить в дальнейшем производстве.

Кроме раздельного сбора по типу материала, сортировка твердых отходов также будет производиться по признаку «сухой — мокрый». Отдельно будет выделен «крупногабарит».

Как устроен процесс

Перед бункером строители создадут площадку размером 70 на 15 метров, где будет происходить основная сортировка отходов. После разделения, сухие партии пойдут на переработку, мокрые — на захоронение на соседний полигон.

Линия устроена так, что крупный мусор разбивается на более мелкий. Следуя далее по конвейеру, он максимально измельчается и с помощью встроенных магнитов сортируется по типу материала.

Самые вредные вещи, например, полиэтилен, максимально измельчается и направляется в наклонный конвейер, где далее формируется отдельный бункер для захоронений.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова. Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова. Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова. Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова. Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова. Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова.

Все, что можно разобрать, поступает на главный конвейер, где организовано от 8 до 10 постов (или рабочих мест), и люди уже вручную отбирают нужную фракцию и сортируют по соответствующим бункерам. По мере наполнения эти бункеры увозятся к прессу с усилием в 15 тонн. Сначала прессуется пластик, в брикеты до 100 кг. Потом бумага, металлическая банка, стекло. Брикеты отправляются на склад с готовой продукцией.

Одна партия — один большой мусоровоз, что составляет где-то 100−120 кубометров за полчаса работы.

Эко-культура у нас так себе

Всего год прошел с начала действия нацпроекта, но некоторые изменения уже наметились. Например, в городах установлены контейнеры для сортировки и вывоза мусора. С районами немного сложнее — не везде еще в муниципалитетах подготовили площадки для их размещения. Но даже в такие места отходы вывозятся в пакетах.

Возможно, через очень много лет мы придет к светлому экологическому будущему. А пока, как показала практика регоператора и администрации Рубцовского района, люди сами не хотят убирать за собой.

Юлия Беккер , заведующая отделом ЖКХ и транспорта Рубцовского района. Дарья Зыкова.

Юлия Беккер,

заведующая отделом ЖКХ и транспорта Рубцовского района:

Не везде население положительно отнеслось к нововведениям. Мало кто из несогласных с новой услугой понимает, за что он должен платить и кому. Хотя разъяснительные работы мы проводим постоянно, рассказываем, что это коммунальная услуга, закон, который утвержден правительством. Наверное, всему виной «региональный менталитет». Если сравнивать с городом, то там привыкли к плате за организованный вывоз отходов. В районах же всегда были свалки, люди не привыкли к идее, что за собственный мусор нужно платить.

Чтобы избежать даже малейших платежей жители прибегают к главному способу: «Я сожгу все в печи, у меня печное отопление».

Однако, по словам представителя администрации района, регулярные проверки свалок показали, что большая составляющая мусора относится к классу, который можно сжечь — бумажная и картонная продукция.

Алексей Обидин , директор «Вторгеоресурс». Дарья Зыкова.

Алексей Обидин,

директор «Вторгеоресурс» ( регоператор по Рубцовской зоне):

Мы часто сталкиваемся с потребителями, которые отказываются оплачивать коммунальные услуги. Это касается как физических, так и юридических лиц. С такими ведем разъяснительную работу, но, к сожалению, уже есть большая практика в судах. Для нас, как регоператоров, она положительная, для граждан — отрицательная.

Сейчас вывоз бытовых отходов осуществляется в сельских районах по сомнительной, но традиционной схеме. Мусоровоз проезжает по населенному пункту, забирает «груз» и вывозит на полигон. Там проходит контрольное взвешивание, далее мусоровоз выгружает отходы, которые позже будут захоронены под землей.

Это не очень экологично, по мнению директора «Вторгеоресурса», так как не сортированные отходы могут содержать опасные элементы. К примеру, местный полигон в прошлом году заплатил налог за загрязнение окружающей среды около 6,5 млн рублей.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс со временем сократит негативное влияние полигонов. В первые несколько лет работы улучшения будут составлять всего 5−10%, так как результат зависит не только от производительности комплекса и скорости переработки, но и от самих жителей.

Если раздельный сбор мусора и сортировка себя оправдают, то через пару лет можно рассчитывать, что количество мусора на территории районов сократится на 50%.

К пробным испытаниям комплекс планирует приступить с 1 ноября. К полноценной работе — в конце 2020 года.