Экоклоун на страже чистоты. Жительница Барнаула рассказала о мусоре, инопланетянах и спорах с мамашами

Марина Василенко, арт-директор семейного центра «Краски», борется с загрязнением экологии с помощью смеха и хорошего настроения. Для этого она перевоплощается в веселого экоклоуна Степу Пуговкина. Пока Степа учит детей бережному обращению с природой, Марина готовится стать депутатом АКЗС. О том, как родился проект экоклоуна и почему важно менять общественное сознание, — в материале altapress.ru.

Помощь природе с другой планеты

— Кто такой экоклоун?

— Степа Пуговкин — это отдельный социально значимый проект, направленный на помощь экологии. Сам Степа — авторский герой нашего агентства праздников «Розовый слон». Клоуна и его друзей очень любят дети и даже предпочитают встретиться не с феей Динь-Динь, а со Степой. Мы работаем с ним достаточно давно и делали разные проекты.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Как веселый клоун стал защитником экологии?

— Во время праздников в детском центре «Краски» родители приносят огромное количество пластика. Каждый раз мы выносим по несколько мешков с коробками от пиццы и пластиковой посудой. В тот момент я поняла, что нужно что-то делать.

Мы купили стеклянную посуду и предложили гостям пользоваться ей, даже сами были готовы потом помыть ее. На что нам ответили: «Да это же ведь копейки стоит». То есть здесь нужно менять не условия проведения, а сознание людей, начиная с малышей.

Поэтому я начала думать над экологическим спектаклем «Эта. Экоэтикет». Главными героями стали инопланетяне Стелла и Артуа, которые живут на планете Эта и хотят спасти ее от загрязнения. Но помимо них кто-то должен быть на нашей Земле, чтобы помогать не только инопланетянам, но и людям.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

Этим посредником и стал клоун Степа Пуговкин. Я его органично привязала к программе, так как он веселый, забавный, со своей историей. Всегда улыбаясь, герой говорит о серьезных вещах.

Премьера спектакля состоялась 25 февраля 2020 года, был аншлаг. Мы хотели ехать с этой программой по школам и детским садам в первых числах апреля. Но, к сожалению, все изменилось.

— Как Степа Пуговкин помогает планете?

— У спектакля «Эта. Экоэтикет» есть три основные мысли: «разделяй — сохраняй», «уменьшай свой экологический след» и «проснулся сам, умылся — приведи в порядок свою планету».

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

Следуя этим правилам, Степа присутствовал на раздельном сборе отходов, который организовал барнаулец Евгений Клинцов. Во время пандемии сборы почти не проводили, а сейчас постепенно начали возобновлять. На одном из них, когда мы убирали пластик, мимо проезжал на велике ребенок лет шести-семи и спросил: «А зачем вы это делаете? Рядом же мусорки стоят». Степа Пуговкин ему отвечает: «А ты знал, что из этих пластиковых бутылок можно сделать тебе футболку?»

Мальчик искренне удивился. В это время к нему подъехали его друзья, и клоун продолжил: «А вы знаете, сколько разлагается стекло?» Они начали гадать: 50 лет, 100, 150. И дети даже не знали, что стекло никогда не разлагается, оно будет бесконечно лежать на нашей планете. А из него можно сделать другие стеклянные вещи.

Места переработки мусора в Барнауле: «Экофонд-Алтай» — пр. Строителей, 4-г; «Эко-Комплекс» — пр. Космонавтов, 16; «Втормет» — ул. Чернышевского, 293-а.

Также Степа Пуговкин предлагает своим подписчикам в Instagram различные эковещи: мешочки для фруктов, сумки. У него есть такой лозунг: «Я готов свернуть горы мусора, чтобы сохранить красоту планеты Земля».

Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— С какими сложностями пришлось столкнуться в начале?

— 16 марта, когда была создана страничка в Instagram Степы Пуговкина, я собиралась пойти на сбор мусора от организации «Мусора больше нет». Я думала: вот Степа сходит, познакомится с детьми, они на него подпишутся, а он потом будет проводить для них экоуроки. Но все отменили в связи с пандемией.

Тогда я начала читать детям книжки в прямом эфире. Во время карантина провела прямые эфиры с Украиной, Саратовом, Германией, Оренбургом. Через четыре недели на странице было уже 400 подписчиков.

Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

Пять недель подряд ежедневно выходила в прямые эфиры. Сначала было сложно, на третьей неделе началась ломка, и я задавалась вопросом: а надо ли это кому-то? Два дня не выходила в эфир, и люди начали мне писать: «А где же Степа? Ребенок ждет сказки». И я поняла, что, если даже пара детей ждет, то, значит, это нужно.

Борьба на государственном уровне

— Желание бороться за чистоту планеты было у вас всегда?

— Я всегда относилась к миру бережно: не мусорила и не брала лишней пластиковой тарелки. Но именно в таком масштабе начала с осени прошлого года. Наша идея такова, чтобы экоклоуны жили в каждом городе.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Вы проводите различные акции , где собираются и младшие , и старшие для сбора мусора. А как сами дети относятся к тому , чтобы убирать разные банки , фантики , бутылки? Они не возмущаются , что это противно?

— Однажды я вместе со своей коллегой поехала на водоем с ребятами, чтобы изучить его обитателей. Я предложила детишкам немного убрать его. На что, внимание, мамы сказали своим чадам: «Не трогай! Неизвестно, кто это здесь бросил», забрали детей и ушли.

И это отношение передается малышам через родителей. Сами ребята не против, даже моей дочери очень понравилось участвовать в сборе мусора. К тому же в конце каждой уборки мы устраиваем чаепитие для них, чтобы не пропал энтузиазм. Но если мамы будут огораживать своего ребенка от работы, то он сам потом будет против уборки.

Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Почему вы решили баллотироваться в депутаты АКЗС?

— Потому что проблему с экологией нужно решать на государственном уровне. Один раз мы убирали с девочками рощу, куда скидывали не только мусор, но телевизоры и даже двери. К завершению работы, притащив очередную тяжелую дверь, они говорят: «Марин, мы же не сможем ничего изменить». И я им ответила, что это нужно делать на уровне государства.

Нам нужно сделать так, чтобы раздельный сбор отходов был комфортным. Если у меня остались коробки от пиццы, то я должна выйти и положить их в отдельную сетку для макулатуры, а не хранить в течение недели, чтобы увезти на переработку.

Ведь почему человек несет выкидывать телевизор в рощу? Потому что у него нет возможности утилизировать его другим способом. Значит, надо начать где-то принимать технику.

Марина Василенко Фото из личного архива Марины Василенко

Второе, что можно сделать, — это ввести экоуроки в школах. Пусть будут раз в месяц или даже в начале года, но дети должны знать и понимать, как сохранить нашу планету.

Основная же моя мысль направлена на детей и экологию: дать детям больше места для игр, построить спортивные площадки. Смогу ли я как Марина Василенко решить этот вопрос? Нет. Как депутат? Да.

Цифра По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают 4 млн гектаров. Один человек, проживающий в России, производит около 400 кг мусора в год.

Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Как общественность относится к проекту экоклоуна?

— Больше поддерживает. А кроме моральной поддержки Степе ничего и не надо. «Главное, чтобы любили и хвалили», как он говорит.

Но пока наш город не готов принять экоклоуна. 1 июня, когда я проводила трансляцию в Zoom для воспитанников дома-интерната Тюменцевского района, приезжала «Катунь 24» снимать репортаж. Но он не вышел, так как у них не хватило времени. Потом снимала Степу телекомпания «Толк» в День экологии.

Однако в финальную версию попало всего 10 секунд, как клоун выкидывает в мешок бутылку, и все. Думаю, что пока это все временно. Зато приглашали к себе Кемерово и Ростов-на-Дону.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

Степа Пуговкин — герой детей

— Есть ли у проекта финансовая поддержка?

— Нет, это некоммерческий проект. Но Степа Пуговкин, насмотревшись на модных блогеров, написал на своей странице в шапке профиля Instagram «донат». И когда первый раз прилетели 300 рублей, я была бесконечно счастлива и рада. На эти деньги я купила для клоуна цветные перчатки.

После этого приходило еще несколько раз по 100 и 300 рублей. Это даже не столько финансовая поддержка, сколько моральная. Я вижу, что не одна и есть еще люди, которые пусть и не могут присоединиться к проекту, но готовы помочь материально.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

Любой выход на сбор мусора всегда сопровождается расходами: мешки, бензин, перчатки. Я думаю, что если проект продвигать, то люди будут помогать финансово.

— Вы убираетесь прямо в костюме клоуна?

— Да, я всегда работаю в образе. У меня нет такого, что если я стою с детьми, то начинаю разговаривать как Марина Василенко. Бывает, что меня окликают по имени: «Марина!», на что я делаю вид, что не знаю никакую Марину. Одна девочка даже спрашивала у своей мамы: «А Марина и Степа Пуговкин знакомы?» То есть для нее это два разных человека.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Вы работаете по сценарию или импровизируете?

— Когда я иду на какое-то событие, то примерно понимаю, что там должно быть, и сцен-план есть. Но реплики приходят совершенно спонтанно. Это уже опыт.

Когда я надеваю костюм — шарф, значки, то Степа вселяется в меня. Не знаю, то ли я живу в нем, то ли он во мне. Все переплетается.

Экоклоун Степа Пуговкин Фото из личного архива Марины Василенко

— Есть ли аналоги вашему проекту в других городах?

— Именно экоклоунов нет. Есть в Новосибирске телевизионный проект клоунов Ляльки и Гришки. Также есть больничные клоуны у нас в Барнауле. Экологический проект есть в Челябинске, называется «Чистомэн».

Ребята просто надевают маску и идут убирать мусор. Он сподвиг меня на деятельность Степы Пуговкина. Ведь если я пойду спасать планету как Марина Василенко, то просто буду частью экодвижения. А если за это дело возьмется экоклоун, то это уже будет публичная личность, объединяющая людей вокруг себя.