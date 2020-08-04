Экоклоун на страже чистоты. Жительница Барнаула рассказала о мусоре, инопланетянах и спорах с мамашами

Помощь природе с другой планеты
— Кто такой экоклоун?
— Степа Пуговкин — это отдельный социально значимый проект, направленный на помощь экологии. Сам Степа — авторский герой нашего агентства праздников «Розовый слон». Клоуна и его друзей очень любят дети и даже предпочитают встретиться не с феей Динь-Динь, а со Степой. Мы работаем с ним достаточно давно и делали разные проекты.
— Как веселый клоун стал защитником экологии?
— Во время праздников в детском центре «Краски» родители приносят огромное количество пластика. Каждый раз мы выносим по несколько мешков с коробками от пиццы и пластиковой посудой. В тот момент я поняла, что нужно что-то делать.
Мы купили стеклянную посуду и предложили гостям пользоваться ей, даже сами были готовы потом помыть ее. На что нам ответили: «Да это же ведь копейки стоит». То есть здесь нужно менять не условия проведения, а сознание людей, начиная с малышей.
Поэтому я начала думать над экологическим спектаклем «Эта. Экоэтикет». Главными героями стали инопланетяне Стелла и Артуа, которые живут на планете Эта и хотят спасти ее от загрязнения. Но помимо них кто-то должен быть на нашей Земле, чтобы помогать не только инопланетянам, но и людям.
Этим посредником и стал клоун Степа Пуговкин. Я его органично привязала к программе, так как он веселый, забавный, со своей историей. Всегда улыбаясь, герой говорит о серьезных вещах.
Премьера спектакля состоялась 25 февраля 2020 года, был аншлаг. Мы хотели ехать с этой программой по школам и детским садам в первых числах апреля. Но, к сожалению, все изменилось.
— Как Степа Пуговкин помогает планете?
— У спектакля «Эта. Экоэтикет» есть три основные мысли: «разделяй — сохраняй», «уменьшай свой экологический след» и «проснулся сам, умылся — приведи в порядок свою планету».
Следуя этим правилам, Степа присутствовал на раздельном сборе отходов, который организовал барнаулец Евгений Клинцов. Во время пандемии сборы почти не проводили, а сейчас постепенно начали возобновлять. На одном из них, когда мы убирали пластик, мимо проезжал на велике ребенок лет шести-семи и спросил: «А зачем вы это делаете? Рядом же мусорки стоят». Степа Пуговкин ему отвечает: «А ты знал, что из этих пластиковых бутылок можно сделать тебе футболку?»
Мальчик искренне удивился. В это время к нему подъехали его друзья, и клоун продолжил: «А вы знаете, сколько разлагается стекло?» Они начали гадать: 50 лет, 100, 150. И дети даже не знали, что стекло никогда не разлагается, оно будет бесконечно лежать на нашей планете. А из него можно сделать другие стеклянные вещи.
Места переработки мусора в Барнауле:
«Экофонд-Алтай» — пр. Строителей, 4-г;
«Эко-Комплекс» — пр. Космонавтов, 16;
«Втормет» — ул. Чернышевского, 293-а.
Также Степа Пуговкин предлагает своим подписчикам в Instagram различные эковещи: мешочки для фруктов, сумки. У него есть такой лозунг: «Я готов свернуть горы мусора, чтобы сохранить красоту планеты Земля».
— С какими сложностями пришлось столкнуться в начале?
— 16 марта, когда была создана страничка в Instagram Степы Пуговкина, я собиралась пойти на сбор мусора от организации «Мусора больше нет». Я думала: вот Степа сходит, познакомится с детьми, они на него подпишутся, а он потом будет проводить для них экоуроки. Но все отменили в связи с пандемией.
Тогда я начала читать детям книжки в прямом эфире. Во время карантина провела прямые эфиры с Украиной, Саратовом, Германией, Оренбургом. Через четыре недели на странице было уже 400 подписчиков.
Пять недель подряд ежедневно выходила в прямые эфиры. Сначала было сложно, на третьей неделе началась ломка, и я задавалась вопросом: а надо ли это кому-то? Два дня не выходила в эфир, и люди начали мне писать: «А где же Степа? Ребенок ждет сказки». И я поняла, что, если даже пара детей ждет, то, значит, это нужно.
Борьба на государственном уровне
— Желание бороться за чистоту планеты было у вас всегда?
— Я всегда относилась к миру бережно: не мусорила и не брала лишней пластиковой тарелки. Но именно в таком масштабе начала с осени прошлого года. Наша идея такова, чтобы экоклоуны жили в каждом городе.
— Вы проводите различные акции, где собираются и младшие, и старшие для сбора мусора. А как сами дети относятся к тому, чтобы убирать разные банки, фантики, бутылки? Они не возмущаются, что это противно?
— Однажды я вместе со своей коллегой поехала на водоем с ребятами, чтобы изучить его обитателей. Я предложила детишкам немного убрать его. На что, внимание, мамы сказали своим чадам: «Не трогай! Неизвестно, кто это здесь бросил», забрали детей и ушли.
И это отношение передается малышам через родителей. Сами ребята не против, даже моей дочери очень понравилось участвовать в сборе мусора. К тому же в конце каждой уборки мы устраиваем чаепитие для них, чтобы не пропал энтузиазм. Но если мамы будут огораживать своего ребенка от работы, то он сам потом будет против уборки.
— Почему вы решили баллотироваться в депутаты АКЗС?
— Потому что проблему с экологией нужно решать на государственном уровне. Один раз мы убирали с девочками рощу, куда скидывали не только мусор, но телевизоры и даже двери. К завершению работы, притащив очередную тяжелую дверь, они говорят: «Марин, мы же не сможем ничего изменить». И я им ответила, что это нужно делать на уровне государства.
Нам нужно сделать так, чтобы раздельный сбор отходов был комфортным. Если у меня остались коробки от пиццы, то я должна выйти и положить их в отдельную сетку для макулатуры, а не хранить в течение недели, чтобы увезти на переработку.
Ведь почему человек несет выкидывать телевизор в рощу? Потому что у него нет возможности утилизировать его другим способом. Значит, надо начать где-то принимать технику.
Второе, что можно сделать, — это ввести экоуроки в школах. Пусть будут раз в месяц или даже в начале года, но дети должны знать и понимать, как сохранить нашу планету.
Основная же моя мысль направлена на детей и экологию: дать детям больше места для игр, построить спортивные площадки. Смогу ли я как Марина Василенко решить этот вопрос? Нет. Как депутат? Да.
Цифра
По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают 4 млн гектаров. Один человек, проживающий в России, производит около 400 кг мусора в год.
— Как общественность относится к проекту экоклоуна?
— Больше поддерживает. А кроме моральной поддержки Степе ничего и не надо. «Главное, чтобы любили и хвалили», как он говорит.
Но пока наш город не готов принять экоклоуна. 1 июня, когда я проводила трансляцию в Zoom для воспитанников дома-интерната Тюменцевского района, приезжала «Катунь 24» снимать репортаж. Но он не вышел, так как у них не хватило времени. Потом снимала Степу телекомпания «Толк» в День экологии.
Однако в финальную версию попало всего 10 секунд, как клоун выкидывает в мешок бутылку, и все. Думаю, что пока это все временно. Зато приглашали к себе Кемерово и Ростов-на-Дону.
Степа Пуговкин — герой детей
— Есть ли у проекта финансовая поддержка?
— Нет, это некоммерческий проект. Но Степа Пуговкин, насмотревшись на модных блогеров, написал на своей странице в шапке профиля Instagram «донат». И когда первый раз прилетели 300 рублей, я была бесконечно счастлива и рада. На эти деньги я купила для клоуна цветные перчатки.
После этого приходило еще несколько раз по 100 и 300 рублей. Это даже не столько финансовая поддержка, сколько моральная. Я вижу, что не одна и есть еще люди, которые пусть и не могут присоединиться к проекту, но готовы помочь материально.
Любой выход на сбор мусора всегда сопровождается расходами: мешки, бензин, перчатки. Я думаю, что если проект продвигать, то люди будут помогать финансово.
— Вы убираетесь прямо в костюме клоуна?
— Да, я всегда работаю в образе. У меня нет такого, что если я стою с детьми, то начинаю разговаривать как Марина Василенко. Бывает, что меня окликают по имени: «Марина!», на что я делаю вид, что не знаю никакую Марину. Одна девочка даже спрашивала у своей мамы: «А Марина и Степа Пуговкин знакомы?» То есть для нее это два разных человека.
— Вы работаете по сценарию или импровизируете?
— Когда я иду на какое-то событие, то примерно понимаю, что там должно быть, и сцен-план есть. Но реплики приходят совершенно спонтанно. Это уже опыт.
Когда я надеваю костюм — шарф, значки, то Степа вселяется в меня. Не знаю, то ли я живу в нем, то ли он во мне. Все переплетается.
— Есть ли аналоги вашему проекту в других городах?
— Именно экоклоунов нет. Есть в Новосибирске телевизионный проект клоунов Ляльки и Гришки. Также есть больничные клоуны у нас в Барнауле. Экологический проект есть в Челябинске, называется «Чистомэн».
Ребята просто надевают маску и идут убирать мусор. Он сподвиг меня на деятельность Степы Пуговкина. Ведь если я пойду спасать планету как Марина Василенко, то просто буду частью экодвижения. А если за это дело возьмется экоклоун, то это уже будет публичная личность, объединяющая людей вокруг себя.