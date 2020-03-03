«Летят кости и трупы животных»: алтайское село утопает в мусоре

Жители Налобихи Косихинского района пожаловались на то, что уже месяц у них не вывозят мусор. Возмущенные сельчане написали пост в группе Barnaul22 . Во всем винят мусорную реформу.

Мусор не вывозили в связи с погодными условиями, пишет автор сообщения.

«А сейчас это начинает подтаивать, и весь мусор летит в ограду. В кучу выкидывают кости и трупы животных, перья, которые потом летят по всей улице, в том же числе к нам. Ведь не только у нас одних, а по всей деревне есть такие точки, и там происходят подобные случаи», — сообщают жители.

На улицах села жители поставили бочки, куда временно складывают отходы, но они «разлетаются» по округе.

«Водитель мусоровоза только бочки вываливает или меняет, не собирая мусор вокруг. Это не входит в обязанности водителей. То, что вокруг это „заслуга“ самих жителей и животных. Бродячие животные растаскивают мусор. Из этого можно и нужно делать выводы». — говорят в комментариях.

Жителям советуют написать коллективную претензию на регоператора о невыполнении работ, а также сообщить в администрацию об отсутствии контейнерных площадок.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край находится на пороге мусорной катастрофы.