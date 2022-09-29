Алтайский налогоплательщик из топ-10 оспаривает претензии ФНС на 370 млн рублей

«Торговый дом БМЗ», занявший в 2021 году третье место в рейтинге крупнейших плательщиков налогов и сборов Алтайского края, оспаривает в суде решение о привлечении его к ответственности за налоговое правонарушение. ФНС пришла к выводу, что компания должна доплатить в бюджет крупную сумму. Сама же компания с доначисленями не согласна. Параллельно она ведет еще больше десятка судебных процессов, взыскивая многомиллионные убытки со своего бывшего гендиректора.

Московская прописка

«Торговый дом БМЗ» имеет московский ИНН, но зарегистрирован в Барнауле — решение сменить «прописку» на московскую он принял лишь 15 июня, но пока барнаульский юридический адрес сохраняется, следует из записи в ЕГРЮЛ.

Специализируется эта малоизвестная в регионе компания на продаже металлопроката от предприятий Беларуси, а торговые операции ведет из Москвы, ранее писал altapress.ru.

В 2021 году «Торговый дом БМЗ» занял третье место в топ-100 крупнейших плательщиков налогов и сборов в Алтайском крае — после «Алтай-кокса» и «Розницы К-1». Его доля в платежах в бюджеты и соцфонды составила 2,3% от общей суммы поступлений.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Однако, судя по опубликованной в картотеке арбитража информации, алтайские налоговики пришли к выводу, что «Торговый дом БМЗ» все же недоплатил в бюджет.

Разбирательство началось

25 февраля межрайонная инспекция ФНС № 14 приняла решение о привлечении «Торгового дома БМЗ» к ответственности за налоговое правонарушение.

Компании доначислили налоги в сумме 245,8 млн рублей. Кроме налогов ей предложили заплатить еще и пеню (77, 9 млн рублей) и штрафные санкции (45,9 млн), в общей сложности — 369,7 млн. Но, однако, компания с доначислениями не согласилась.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Заявление в арбитраж о признании решения ФНС недействительным поступило от «Торгового дома БМЗ» 12 сентября. Для начала компания потребовала приостановить действие решения до вступления в силу судебного акта.

После того, как компания внесла на депозитный счет арбитража половину взыскиваемой суммы (184,8 млн рублей), судья это требование удовлетворила. Следующее заседание суда назначено на 19 октября.

Компания также судится и с межрайонной инспекцией ФНС № 16, требуя признать ее решение незаконным — но суть этого иска пока непонятна.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Директорские убытки

Вообще, этот крупный алтайский налогоплательщик сейчас ведет много судебных процессов — до 2021 года такой активности не наблюдалось.

В большинстве из них ответчиком является москвич Сергей Носовицкий — бывший генеральный директор. В 2021—2022 годах компания подала к нему более десятка исков в арбитраж — и в каждом требует возместить убытки.

«Весят» иски к бывшему топ-менеджеру, по подсчетам altapress.ru, в общей сложности более 1,7 млрд рублей (в ходе разбирательства, впрочем, суммы уточняются).

Решение суд вынес пока только по одному делу — и оно не в пользу экс-гендиректора: с Носовицкого взыскали 420,4 млн рублей.

В суде утверждалось, что он перечислил деньги некоей фирме, однако взамен она не поставила товар. Решение принято в двух инстанциях, Носовицкий продолжает его оспаривать.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Сам бывший гендиректор в интервью «МК на Алтае» еще в мае 2020 года утверждал, что «Торговый дом БМЗ» близок к краху из-за действий мажоритарного акционера — «Белорусской металлургической компании», и Алтайский край теряет одного из крупнейших своих налогоплательщиков.

И все же «Торговый дом БМЗ», по данным алтайского УФНС, вошел в топ-10 плательщиков налогов и сборов региона и в 2020 году (9-е место), и в 2021-м (3-е).