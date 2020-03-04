А на манеже почти все те же. Кто лучше всех пополнял бюджеты Алтайского края и России в 2019 году

В целом структура первой десятки вполне отражает сформировавшийся уклад региональной экономики. Промышленные гиганты, переработчики сельхозпродукции и «Мария-Ра» формируют более 35% налоговых платежей в крае.
Отметим, что в УФНС не раскрывают информацию о том, кто и какую сумму налогов и сборов внес в бюджет. Не стали этого делать и большинство компаний — имеют полное право.
1-е и 3-е места. «Розница К-1» и производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра» (в 2018 году — 1-е и 6-е места)
Александр Ракшин продолжает оставаться крупнейшим бизнесменом в регионе и по объему годовой выручки (около 100 млрд рублей во всех юрлицах), и по сумме уплаченных налогов и взносов за 2019 год (около 9,88 млрд рублей).
В минувшем году крупнейший ритейлер Сибири продолжал свою активную экспансию в регионы.
У «Марии-Ра» за год открылось еще порядка 70 магазинов, начался серьезный процесс перестройки формата супермаркета со старого на новый лад, запущен процесс строительства логистического центра в Кемеровской области с прицелом на усиление торговой сети в Томской области и с возможным выходом в Красноярский край.
При этом Александр Ракшин продолжает стоять на позиции, что гражданин вправе требовать с чиновников качественную работу за свои налоги. Именно требовать, а не просить. Как крупнейшего налогоплательщика в регионе, его не устраивают пустые обещания или бюрократическая халява в любом вопросе.
«От людей нет спроса, нет претензии к власти. Поэтому кто-то на халяву свою работу выполняет, профукивает деньги налогоплательщиков», — говорил Ракшин на встрече со студентами РАНХиГС.
Именно по этой причине крупнейший бизнесмен края не очень удобен в общении для госслужащих высшего регионального ранга. Ракшин подталкивает их к принятию решений и ответственности. Кому такое понравится?
2-е место. «Алтайвагон» (2018 г. — 11-е место)
Генеральный директор завода Дмитрий Медведев совсем недавно рассказывал о том, что 2019 год был рекордным для промышленного предприятия. Выпущено около 11 тысяч вагонов, что является наивысшим достижением за всю историю алтайского вагоностроения.
Доля предприятия на российском рынке составляла в 2018 году 14%, а по итогам прошлого года может оказаться выше. Налоговые платежи за 2019 год составили 4,06 млрд рублей.
4-е место. «Барнаульский пивоваренный завод» (2018 г. — 3-е место)
В прошлом году БПЗ активно продвигал на рынок новую линейку энергетических напитков Buzz. Потребительский акцент смещается на молодежную аудиторию, которая зачастую равнодушна к пиву, а предпочитает спортивный, здоровый образ жизни.
Напитки вышли на рынок в сентябре, пока в этой линейке четыре вкуса — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry.
Объем производства пивной продукции БПЗ, как указано на сайте предприятия, сейчас составляет 10 млн дал в год, объем производства безалкогольных напитков — 2 млн дал. Объем налоговых платежей за 2018 год составлял 2,56 млрд рублей.
5-е место. «Алтай-Кокс» (2018 г. — 5-е место)
Благодаря сильному коллективу и вовремя введенной в эксплуатацию 5-й батарее «Алтай-Кокс» остается одним из лидеров в стране по своему направлению. В год предприятие вырабатывает 4,4 млн тонн кокса (13% российского рынка).
При этом около 80% продукции поставляется владельцу завода — «Новолипецкому металлургическому комбинату», а 20% идет на экспорт. Выручка предприятия в 2018 году составила около 58 млрд рублей, налоговые отчисления — 1,4 млрд. По итогам прошлого года благодаря увеличению объема производства вероятен рост этих показателей.
На «Алтай-Коксе» особо отмечают инвестиции в сохранение природы (около 205 млн рублей в год) и социальную сферу (140 млн рублей).
6-е место. «Бочкаревский пивоваренный завод» (2018 г. — 4-е место)
В отличие от своего барнаульского «собрата» завод в Бочкарях в 2019 году не только начал производить энергетические напитки (Target Energy Drink), но и расширил линейку пивных брендов (живое пиво «Лещ»). В августе для этого запустили новую линию розлива напитка в алюминиевую банку мощностью 20 тысяч банок в час. При этом именно рынок энергетиков считается наиболее перспективным для роста.
Генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин в начале сентября говорил, что с открытием нового производства они немного запоздали, но обязательно наверстают упущенное.
«В целом мы позитивно оцениваем перспективы данного напитка, учитывая, что на него есть стабильный спрос в течение всего года. При этом в России существует целая группа крупных компаний, которые давно производят энергетики и направляют на их продвижение солидные бюджеты», — отмечал он в интервью altapress.ru.
7-е место. «Торговый дом БМЗ» (новый участник рейтинга)
По данным Rusprofile, выручка этой малоизвестной для Алтая компании составила в 2018 году более 11 млрд рублей, а работают в ней около 20 человек.
Торговый дом специализируется на продаже крупных партий металлопроката от металлургических предприятий Белоруссии («Белорусский металлургический завод», «Могилевский металлургический завод»).
По большому счету небольшой офис в Барнауле — всего лишь юридический адрес компании. Все торговые операции ведутся из Москвы. Генеральный директор торгового дома — Игорь Багрин.
8-е место. «Кучуксульфат» (2018 г. — 8-е место)
В 2020 году исполнится уже 60 лет с того момента, как на озере Кучукское начали разрабатывать уникальное минеральное месторождение. Но и сегодня «Кучуксульфат» является одним из самых закрытых предприятий в Алтайском крае.
И это понятно, лишний шум его владельцам ни к чему, слишком много борьбы за него было в прежние годы. В Благовещенском районе производят природный сульфат натрия, и других таких предприятий за Уралом нет.
Согласно сведениям ФНС, в 2018 году компания заплатила около 1,7 млрд рублей налогов и взносов. Данные за 2019-й пока не раскрыты.
9-е место. «Эвалар» (2018 г. — 13-е место)
Жесткий конфликт создательницы компании Ларисы Прокопьевой и ее сына, депутата Госдумы от «Единой России» Александра Прокопьева с экс-губернатором Александром Карлиным (в большей степени из-за политических амбиций депутата), судя по всему, закончился.
Победителей нет, но зато теперь можно сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. В 2019 году «Эвалар» открыл в Бийске новый производственный комплекс, а аптечная сеть, судя по данным сайта, разрослась до 153 точек.
10-е место. «Тейси» (2018 г. — 15-е место)
Новичок первой десятки рейтинга. Барнаульская компания под управлением Максима Байкалова уже много лет подбиралась к самым высоким позициям в регионе по производству крепкой алкогольной продукции и вот, похоже, достигла вершин. Сегодня винно-водочная продукция, бальзамы, горькие и сладкие настойки Taysee поставляются во все регионы Западной Сибири.
В прошлом году компания презентовала на ярмарках свои новые линейки, например молодежную винную коллекцию «Всегда 18», которая получила награды на «Продэкспо-2019» в Москве.
Параллельно с развитием производства «Тейси» совершенствует оптовое направление и сбытовую сеть — магазины Drink King (их уже 13) и рюмочную «Хлам». Можно сделать вывод, что «Тейси» активно растет по всем направлениям. По данным налоговой службы, в 2018 году компания уплатила 947,4 млн рублей налогов и сборов. Данные за 2019-й пока не разглашаются.
Рейтинг крупнейших налогоплательщиков в Алтайском крае 2019 года
|
Компания
|
Руководитель
|
Отрасль
|
Местоположение
|
1. «Розница К-1»
|
Александр Ракшин
|
Торговля
|
Барнаул
|
2. «Алтайвагон»
|
Дмитрий Медведев
|
Промышленность
|
Новоалтайск
|
3. «Мария-Ра»
|
Александр Ракшин
|
Торговля
|
Барнаул
|
4. «Барнаульский пивоваренный завод»
|
Андрей Рыбников
|
Производство напитков
|
Барнаул
|
5. «Алтай-Кокс»
|
Павел Лизогуб
|
Промышленность
|
Заринск
|
6. «Бочкаревский пивоваренный завод»
|
Вадим Смагин
|
Производство напитков
|
Целинный район
|
7. «Торговый дом БМЗ»
|
Игорь Багрин
|
Торговля металлургической продукцией
|
Барнаул
|
8. «Кучуксульфат»
|
Дмитрий Горюнов
|
Промышленность
|
Благовещенский район
|
9. «Эвалар»
|
Лариса Прокопьева
|
Фармацевтика
|
Бийск
|
10. «Тейси»
|
Максим Байкалов
|
Производство напитков
|
Барнаул
|
11. «Барнаульский ВРЗ»
|
Алексей Кунгурцев
|
Промышленность
|
Барнаул
|
12. «Борихинский пивзавод»
|
Виталий Белкин
|
Производство напитков
|
Алейский район
|
13. «Сибприбормаш»
|
Александр Черемисин
|
Промышленность
|
Бийск
|
14. «Новэкс»
|
Виктор Филипчук
|
Торговля
|
Барнаул
|
15. «Барнаульская генерация»
|
Александр Лукьянов
|
Энергетика
|
Барнаул
|
16. «Алтайавтодор»
|
Виталий Мотуз
|
Дорожное строительство
|
Барнаул
|
17. «Бийский олеумный завод»
|
Максим Крючков
|
Промышленность
|
Бийск
|
18. СК «Алтайкрайэнерго»
|
Сергей Приб
|
Энергетика
|
Барнаул
|
19. Краевая клиническая больница
|
Диана Рудакова
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
20. «Алтайэнергосбыт»
|
Валерий Нагорнов
|
Энергетика
|
Барнаул
|
21. НПК «Алтаймаш»
|
Александр Мирошник
|
Промышленность
|
Новоалтайск, Рубцовск
|
22. «Барнаултрансмаш»
|
Андрей Дунюшкин
|
Промышленность
|
Барнаул
|
23. «Сибирь-Полиметаллы»
|
Александр Тишелович
|
Добыча полезных ископаемых
|
Рубцовский район
|
24. ПФК «Дипос»
|
Сергей Посунько
|
Торговля
|
Барнаул
|
25. «Бийскэнерго»
|
Виталий Федяев
|
Энергетика
|
Бийск
|
26. Управление судебными департаментами в Алтайском крае
|
Михаил Шатилов
|
Госструктура
|
Барнаул
|
27. «Жилищная инициатива»
|
Юрий Гатилов
|
Строительство
|
Барнаул
|
28. «Барнаульская ТЭЦ-3»
|
Игорь Лузанов
|
Энергетика
|
Барнаул
|
29. «Алтайский бройлер»
|
Екатерина Шипунова
|
Переработка
|
Бийск
|
30. «Черемновский сахарный завод»
|
Александр Фадеев
|
Переработка
|
Павловский район
|
31. «Аникс»
|
Юрий Никитин
|
Торговля
|
Бийск
|
32. «Управляющая»
|
Александр Ракшин
|
Управляющая компания
|
Барнаул
|
33. «Барнаульский водоканал»
|
Андрей Полюго
|
Коммунальное хозяйство
|
Барнаул
|
34. «Барнаульский молочный комбинат»
|
Гарри Шония
|
Переработка
|
Барнаул
|
35. «Алейскзернопродукт»
|
Алла Старовойтова
|
Переработка
|
Алейск
|
36. Алтайский государственный университет
|
Сергей Бочаров
|
Наука и образование
|
Барнаул
|
37. «Роснефть-Алтайнефтепродукт»
|
Владимир Харлампов
|
Торговля
|
Барнаул
|
38. «Северо-Восточное ДСУ»
|
Сергей Сивец
|
Дорожное строительство
|
Новоалтайск
|
39. «Ротор»
|
Максим Коновалов
|
Промышленность
|
Барнаул
|
40. «Алт-Авто»
|
Евгений Кухта
|
Торговля
|
Барнаул
|
41. «Мартика»
|
Виталий Смокотин
|
Промышленность
|
Барнаул
|
42. «Южное ДСУ»
|
Сергей Разумов
|
Дорожное строительство
|
Алейск
|
43. «Курорт Белокуриха»
|
Константин Ежов
|
Туризм
|
Белокуриха
|
44. Алтайский государственный технический университет
|
Андрей Марков
|
Образование и наука
|
Барнаул
|
45. «Барнаульская теплосетевая компания»
|
Александр Гросс
|
Энергетика
|
Барнаул
|
46. «Алтайский завод агрегатов»
|
Вячеслав Кривашин
|
Промышленность
|
Барнаул
|
47. «Горэлектротранс Барнаула» (МУП)
|
Николай Петряшин
|
Транспорт
|
Барнаул
|
48. «Иткульский спиртзавод»
|
Юрий Тинт
|
Производство напитков
|
Зональный район
|
49. «АлтТранс»
|
Александр Карлов
|
Промышленность
|
Барнаул
|
50. «Прайд-А»
|
Юрий Никитин
|
Торговля
|
Бийск
|
51. «Меланжист Алтая»
|
Марат Лепшоков
|
Промышленность
|
Барнаул
|
52. «Авиапредприятие „Алтай“»
|
Виталий Архипенко
|
Транспорт
|
Барнаул
|
53. Управление ФССП по Алтайскому краю
|
Дмитрий Лабутин
|
Госструктура
|
Барнаул
|
54. Санаторий «Россия»
|
Федор Елфимов
|
Туризм
|
Белокуриха
|
55. «Экодомстрой»
|
Татьяна Безсонова
|
Строительство
|
Новоалтайск
|
56. Алтайский краевой онкодиспансер
|
Игорь Вихлянов
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
57. ГУ МВД России по Алтайскому краю
|
Андрей Подолян
|
Госструктура
|
Барнаул
|
58. «Спецавтоматика»
|
Александр Чудаев
|
Промышленность
|
Бийск
|
59. ФНПЦ «Алтай»
|
Борис Певченко
|
Промышленность
|
Бийск
|
60. Алтайский медуниверситет
|
Ирина Шереметьева
|
Наука и образование
|
Барнаул
|
61. «Благо-Барнаул»
|
Евгений Бондур
|
Переработка
|
Барнаул
|
62. Алтайский краевой перинатальный центр
|
Ирина Молчанова
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
63. «Новотранс»
|
Марат Хабибулин
|
Транспорт
|
Бийск
|
64. Станция скорой медпомощи
|
Андрей Посекунов
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
65. «Алтайкрайэнерго»
|
Сергей Приб
|
Энергетика
|
Барнаул
|
66. «Алтайвитамины»
|
Юрий Кошелев
|
Фармацевтика
|
Бийск
|
67. Центр гигиены и эпидемиологии
|
Татьяна Губарева
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
68. ОФО Минобороны по АК
|
Илья Глинских
|
Госструктура
|
Бийск
|
69. УМВД России по Барнаулу
|
Максим Гердт
|
Госструктура
|
Барнаул
|
70. Алтайский краевой кардиологический диспансер
|
Андрей Косоухов
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
71. «Моквин»
|
Андрей Иваншин
|
Промышленность
|
Барнаул
|
72. Прокуратура Алтайского края
|
Александр Руднев
|
Госструктура
|
Барнаул
|
73. «Холод»
|
Константин Симонов
|
Переработка
|
Заринск
|
74. «РЖД-Медицина»
|
Александр Зальцман
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
75. «Бийское ДСУ»
|
Максим Степин
|
Дорожное строительство
|
Бийск
|
76. «Северо-Западное ДСУ»
|
Роман Сомов
|
Дорожное строительство
|
Завьяловский район
|
77. МСВ
|
Константин Апалькин
|
Оптово-розничная торговля
|
Барнаул
|
78. БАМЗ
|
Вячеслав Кривашин
|
Промышленность
|
Барнаул
|
79. Городская клиническая больница № 11
|
Андрей Коломиец
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
80. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезированияМинздрава РФ
|
Владимир Пелеганчук
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
81. Краевая клиническая больница скорой помощи
|
Владислав Бомбизо
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
82. «Юго-Западное ДСУ»
|
Игорь Левин
|
Дорожное строительство
|
Рубцовск
|
83. Городская больница № 5
|
Ирина Вильгельм
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
84. Краевой центр охраны материнства и детства
|
Константин Смирнов
|
Здравоохранение
|
Барнаул
|
85. «Барнаульская горэлектросеть»
|
Иван Василиади
|
Энергетика
|
Барнаул
|
86. Санаторий «Алтай-West»
|
Марина Попеляева
|
Туризм
|
Белокуриха
|
87. «Волчихинский пивзавод»
|
Виктор Скачков
|
Производство напитков
|
Волчихинский район
|
88. Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю
|
Валентина Костина
|
Госструктура
|
Барнаул
|
89. «Алтайхлеб»
|
Дмитрий Гостяев
|
Переработка
|
Новоалтайск
|
90. «Барнаульская сетевая компания»
|
Сергей Портнягин
|
Энергетика
|
Барнаул
|
91. «ЖБИ Сибири»
|
Кирилл Овсянников
|
Строительство
|
Барнаул
|
92. «Центральное ДСУ»
|
Алексей Адам
|
Дорожное строительство
|
Барнаул
|
93. «Барнаульский завод АТИ»
|
Артем Шамков
|
Промышленность
|
Барнаул
|
94. «Бийскэнергопроект»
|
Алексей Журавлев
|
Энергетика
|
Бийск
|
95. АКХ «Ануйское»
|
Владимир Никифоров
|
Сельское хозяйство
|
Петропавловский район
|
96. «Барнаульское ДСУ-4»
|
Николай Данилин
|
Дорожное строительство
|
Барнаул
|
97. «Рубцовский завод запасных частей»
|
Виктор Зобнев
|
Промышленность
|
Барнаул
|
98. «Алтайспецпродукт»
|
Сергей Егоров
|
Промышленность
|
Бийск
|
99. «Сибэнергомаш-БКЗ»
|
Михаил Клугман
|
Промышленность
|
Барнаул
|
100. «Металлургмонтаж»
|
Александр Лобыкин
|
Строительство
|
Бийск
Примечание: информация предоставлена УФНС России по Алтайскому краю.
Интересные факты
35,5% составляет доля первой десятки компаний в общей сумме уплаченных за год налогов.
По сравнению с 2018 годом из рейтинга исчезли банки (Сбербанк России, Альфа-Банк), а также «Почта России». Теперь они считаются обособленными подразделениями головных структур.
После заметного увеличения краевого дорожного фонда и объема выполненных работ в рейтинг 2019 года попали все ДСУ Алтайского края, которыми управляет «Алтайавтодор». Годом ранее в рейтинге их было только три.
Из-за внутреннего кризиса серьезно упал в рейтинге «Иткульский спиртзавод». В 2018 году он занимал 2-е место, сейчас — 48-е.
Неожиданно сильно в рейтинге представлено здравоохранение — 11 организаций.
В верхней части «турнирной таблицы» значительный прогресс у «Алтайвагона» (с 11-го места на 2-е) и компании «Тейси» (с 15-го места на 10-е).
Сельское хозяйство представлено только Владимиром Никифоровым и его предприятием «Ануйское».
В тени остались строители, делегировав в рейтинг только «Жилищную инициативу» Юрия Гатилова, «ЖБИ Сибири», «Металлургмонтаж» и «Экодомстрой».