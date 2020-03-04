А на манеже почти все те же. Кто лучше всех пополнял бюджеты Алтайского края и России в 2019 году

Первая десятка налогоплательщиков Алтайского края за 2019 год внесла в казну почти 20 млрд рублей — это данные краевой налоговой службы. При этом если отраслевой состав топ-10 остался прежним (торговля, промышленность и плательщики акцизов), то персональный значительно обновился. В самые верхние эшелоны вернулись «Алтайвагон», «Эвалар», «Тейси», а также появился один новый игрок.

В целом структура первой десятки вполне отражает сформировавшийся уклад региональной экономики. Промышленные гиганты, переработчики сельхозпродукции и «Мария-Ра» формируют более 35% налоговых платежей в крае.

Отметим, что в УФНС не раскрывают информацию о том, кто и какую сумму налогов и сборов внес в бюджет. Не стали этого делать и большинство компаний — имеют полное право.

1-е и 3-е места. «Розница К-1» и производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра» ( в 2018 году — 1-е и 6-е места)

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Александр Ракшин продолжает оставаться крупнейшим бизнесменом в регионе и по объему годовой выручки (около 100 млрд рублей во всех юрлицах), и по сумме уплаченных налогов и взносов за 2019 год (около 9,88 млрд рублей).

В минувшем году крупнейший ритейлер Сибири продолжал свою активную экспансию в регионы.

У «Марии-Ра» за год открылось еще порядка 70 магазинов, начался серьезный процесс перестройки формата супермаркета со старого на новый лад, запущен процесс строительства логистического центра в Кемеровской области с прицелом на усиление торговой сети в Томской области и с возможным выходом в Красноярский край.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

При этом Александр Ракшин продолжает стоять на позиции, что гражданин вправе требовать с чиновников качественную работу за свои налоги. Именно требовать, а не просить. Как крупнейшего налогоплательщика в регионе, его не устраивают пустые обещания или бюрократическая халява в любом вопросе.

«От людей нет спроса, нет претензии к власти. Поэтому кто-то на халяву свою работу выполняет, профукивает деньги налогоплательщиков», — говорил Ракшин на встрече со студентами РАНХиГС.

Именно по этой причине крупнейший бизнесмен края не очень удобен в общении для госслужащих высшего регионального ранга. Ракшин подталкивает их к принятию решений и ответственности. Кому такое понравится?

2-е место. «Алтайвагон» ( 2018 г. — 11-е место)

Участок термической резки металла на предприятии «Алтайвагон». Антон Федотов/altairegion22.ru.

Генеральный директор завода Дмитрий Медведев совсем недавно рассказывал о том, что 2019 год был рекордным для промышленного предприятия. Выпущено около 11 тысяч вагонов, что является наивысшим достижением за всю историю алтайского вагоностроения.

Доля предприятия на российском рынке составляла в 2018 году 14%, а по итогам прошлого года может оказаться выше. Налоговые платежи за 2019 год составили 4,06 млрд рублей.

4-е место. «Барнаульский пивоваренный завод» ( 2018 г. — 3-е место)

На «Барнаульском пивоваренном заводе» открыли две высокотехнологичные производственные линии. Надежда Кириллова

В прошлом году БПЗ активно продвигал на рынок новую линейку энергетических напитков Buzz. Потребительский акцент смещается на молодежную аудиторию, которая зачастую равнодушна к пиву, а предпочитает спортивный, здоровый образ жизни.

Напитки вышли на рынок в сентябре, пока в этой линейке четыре вкуса — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry.

Объем производства пивной продукции БПЗ, как указано на сайте предприятия, сейчас составляет 10 млн дал в год, объем производства безалкогольных напитков — 2 млн дал. Объем налоговых платежей за 2018 год составлял 2,56 млрд рублей.

5-е место. «Алтай-Кокс» ( 2018 г. — 5-е место)

Сотрудники Алтай-Кокса повышают эффективность производства. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Благодаря сильному коллективу и вовремя введенной в эксплуатацию 5-й батарее «Алтай-Кокс» остается одним из лидеров в стране по своему направлению. В год предприятие вырабатывает 4,4 млн тонн кокса (13% российского рынка).

При этом около 80% продукции поставляется владельцу завода — «Новолипецкому металлургическому комбинату», а 20% идет на экспорт. Выручка предприятия в 2018 году составила около 58 млрд рублей, налоговые отчисления — 1,4 млрд. По итогам прошлого года благодаря увеличению объема производства вероятен рост этих показателей.

На «Алтай-Коксе» особо отмечают инвестиции в сохранение природы (около 205 млн рублей в год) и социальную сферу (140 млн рублей).

6-е место. «Бочкаревский пивоваренный завод» ( 2018 г. — 4-е место)

«Бочкари» запустили новую линию розлива в алюминиевую банку Дмитрий Лямзин

В отличие от своего барнаульского «собрата» завод в Бочкарях в 2019 году не только начал производить энергетические напитки (Target Energy Drink), но и расширил линейку пивных брендов (живое пиво «Лещ»). В августе для этого запустили новую линию розлива напитка в алюминиевую банку мощностью 20 тысяч банок в час. При этом именно рынок энергетиков считается наиболее перспективным для роста.

Генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин в начале сентября говорил, что с открытием нового производства они немного запоздали, но обязательно наверстают упущенное.

«В целом мы позитивно оцениваем перспективы данного напитка, учитывая, что на него есть стабильный спрос в течение всего года. При этом в России существует целая группа крупных компаний, которые давно производят энергетики и направляют на их продвижение солидные бюджеты», — отмечал он в интервью altapress.ru.

7-е место. «Торговый дом БМЗ» ( новый участник рейтинга)

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

По данным Rusprofile, выручка этой малоизвестной для Алтая компании составила в 2018 году более 11 млрд рублей, а работают в ней около 20 человек.

Торговый дом специализируется на продаже крупных партий металлопроката от металлургических предприятий Белоруссии («Белорусский металлургический завод», «Могилевский металлургический завод»).

По большому счету небольшой офис в Барнауле — всего лишь юридический адрес компании. Все торговые операции ведутся из Москвы. Генеральный директор торгового дома — Игорь Багрин.

8-е место. «Кучуксульфат» ( 2018 г. — 8-е место)

Кучуксульфат ru.kuchuk.ru

В 2020 году исполнится уже 60 лет с того момента, как на озере Кучукское начали разрабатывать уникальное минеральное месторождение. Но и сегодня «Кучуксульфат» является одним из самых закрытых предприятий в Алтайском крае.

И это понятно, лишний шум его владельцам ни к чему, слишком много борьбы за него было в прежние годы. В Благовещенском районе производят природный сульфат натрия, и других таких предприятий за Уралом нет.

Согласно сведениям ФНС, в 2018 году компания заплатила около 1,7 млрд рублей налогов и взносов. Данные за 2019-й пока не раскрыты.

9-е место. «Эвалар» ( 2018 г. — 13-е место)

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Жесткий конфликт создательницы компании Ларисы Прокопьевой и ее сына, депутата Госдумы от «Единой России» Александра Прокопьева с экс-губернатором Александром Карлиным (в большей степени из-за политических амбиций депутата), судя по всему, закончился.

Победителей нет, но зато теперь можно сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. В 2019 году «Эвалар» открыл в Бийске новый производственный комплекс, а аптечная сеть, судя по данным сайта, разрослась до 153 точек.

10-е место. «Тейси» ( 2018 г. — 15-е место)

Максим Байкалов , генеральный директор компании «Тэйси» Анна Зайкова

Новичок первой десятки рейтинга. Барнаульская компания под управлением Максима Байкалова уже много лет подбиралась к самым высоким позициям в регионе по производству крепкой алкогольной продукции и вот, похоже, достигла вершин. Сегодня винно-водочная продукция, бальзамы, горькие и сладкие настойки Taysee поставляются во все регионы Западной Сибири.

В прошлом году компания презентовала на ярмарках свои новые линейки, например молодежную винную коллекцию «Всегда 18», которая получила награды на «Продэкспо-2019» в Москве.

Параллельно с развитием производства «Тейси» совершенствует оптовое направление и сбытовую сеть — магазины Drink King (их уже 13) и рюмочную «Хлам». Можно сделать вывод, что «Тейси» активно растет по всем направлениям. По данным налоговой службы, в 2018 году компания уплатила 947,4 млн рублей налогов и сборов. Данные за 2019-й пока не разглашаются.

Рейтинг крупнейших налогоплательщиков в Алтайском крае 2019 года

Читать далее Компания Руководитель Отрасль Местоположение 1. «Розница К-1» Александр Ракшин Торговля Барнаул 2. «Алтайвагон» Дмитрий Медведев Промышленность Новоалтайск 3. «Мария-Ра» Александр Ракшин Торговля Барнаул 4. «Барнаульский пивоваренный завод» Андрей Рыбников Производство напитков Барнаул 5. «Алтай-Кокс» Павел Лизогуб Промышленность Заринск 6. «Бочкаревский пивоваренный завод» Вадим Смагин Производство напитков Целинный район 7. «Торговый дом БМЗ» Игорь Багрин Торговля металлургической продукцией Барнаул 8. «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов Промышленность Благовещенский район 9. «Эвалар» Лариса Прокопьева Фармацевтика Бийск 10. «Тейси» Максим Байкалов Производство напитков Барнаул 11. «Барнаульский ВРЗ» Алексей Кунгурцев Промышленность Барнаул 12. «Борихинский пивзавод» Виталий Белкин Производство напитков Алейский район 13. «Сибприбормаш» Александр Черемисин Промышленность Бийск 14. «Новэкс» Виктор Филипчук Торговля Барнаул 15. «Барнаульская генерация» Александр Лукьянов Энергетика Барнаул 16. «Алтайавтодор» Виталий Мотуз Дорожное строительство Барнаул 17. «Бийский олеумный завод» Максим Крючков Промышленность Бийск 18. СК «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб Энергетика Барнаул 19. Краевая клиническая больница Диана Рудакова Здравоохранение Барнаул 20. «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов Энергетика Барнаул 21. НПК «Алтаймаш» Александр Мирошник Промышленность Новоалтайск, Рубцовск 22. «Барнаултрансмаш» Андрей Дунюшкин Промышленность Барнаул 23. «Сибирь-Полиметаллы» Александр Тишелович Добыча полезных ископаемых Рубцовский район 24. ПФК «Дипос» Сергей Посунько Торговля Барнаул 25. «Бийскэнерго» Виталий Федяев Энергетика Бийск 26. Управление судебными департаментами в Алтайском крае Михаил Шатилов Госструктура Барнаул 27. «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов Строительство Барнаул 28. «Барнаульская ТЭЦ-3» Игорь Лузанов Энергетика Барнаул 29. «Алтайский бройлер» Екатерина Шипунова Переработка Бийск 30. «Черемновский сахарный завод» Александр Фадеев Переработка Павловский район 31. «Аникс» Юрий Никитин Торговля Бийск 32. «Управляющая» Александр Ракшин Управляющая компания Барнаул 33. «Барнаульский водоканал» Андрей Полюго Коммунальное хозяйство Барнаул 34. «Барнаульский молочный комбинат» Гарри Шония Переработка Барнаул 35. «Алейскзернопродукт» Алла Старовойтова Переработка Алейск 36. Алтайский государственный университет Сергей Бочаров Наука и образование Барнаул 37. «Роснефть-Алтайнефтепродукт» Владимир Харлампов Торговля Барнаул 38. «Северо-Восточное ДСУ» Сергей Сивец Дорожное строительство Новоалтайск 39. «Ротор» Максим Коновалов Промышленность Барнаул 40. «Алт-Авто» Евгений Кухта Торговля Барнаул 41. «Мартика» Виталий Смокотин Промышленность Барнаул 42. «Южное ДСУ» Сергей Разумов Дорожное строительство Алейск 43. «Курорт Белокуриха» Константин Ежов Туризм Белокуриха 44. Алтайский государственный технический университет Андрей Марков Образование и наука Барнаул 45. «Барнаульская теплосетевая компания» Александр Гросс Энергетика Барнаул 46. «Алтайский завод агрегатов» Вячеслав Кривашин Промышленность Барнаул 47. «Горэлектротранс Барнаула» (МУП) Николай Петряшин Транспорт Барнаул 48. «Иткульский спиртзавод» Юрий Тинт Производство напитков Зональный район 49. «АлтТранс» Александр Карлов Промышленность Барнаул 50. «Прайд-А» Юрий Никитин Торговля Бийск 51. «Меланжист Алтая» Марат Лепшоков Промышленность Барнаул 52. «Авиапредприятие „Алтай“» Виталий Архипенко Транспорт Барнаул 53. Управление ФССП по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин Госструктура Барнаул 54. Санаторий «Россия» Федор Елфимов Туризм Белокуриха 55. «Экодомстрой» Татьяна Безсонова Строительство Новоалтайск 56. Алтайский краевой онкодиспансер Игорь Вихлянов Здравоохранение Барнаул 57. ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян Госструктура Барнаул 58. «Спецавтоматика» Александр Чудаев Промышленность Бийск 59. ФНПЦ «Алтай» Борис Певченко Промышленность Бийск 60. Алтайский медуниверситет Ирина Шереметьева Наука и образование Барнаул 61. «Благо-Барнаул» Евгений Бондур Переработка Барнаул 62. Алтайский краевой перинатальный центр Ирина Молчанова Здравоохранение Барнаул 63. «Новотранс» Марат Хабибулин Транспорт Бийск 64. Станция скорой медпомощи Андрей Посекунов Здравоохранение Барнаул 65. «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб Энергетика Барнаул 66. «Алтайвитамины» Юрий Кошелев Фармацевтика Бийск 67. Центр гигиены и эпидемиологии Татьяна Губарева Здравоохранение Барнаул 68. ОФО Минобороны по АК Илья Глинских Госструктура Бийск 69. УМВД России по Барнаулу Максим Гердт Госструктура Барнаул 70. Алтайский краевой кардиологический диспансер Андрей Косоухов Здравоохранение Барнаул 71. «Моквин» Андрей Иваншин Промышленность Барнаул 72. Прокуратура Алтайского края Александр Руднев Госструктура Барнаул 73. «Холод» Константин Симонов Переработка Заринск 74. «РЖД-Медицина» Александр Зальцман Здравоохранение Барнаул 75. «Бийское ДСУ» Максим Степин Дорожное строительство Бийск 76. «Северо-Западное ДСУ» Роман Сомов Дорожное строительство Завьяловский район 77. МСВ Константин Апалькин Оптово-розничная торговля Барнаул 78. БАМЗ Вячеслав Кривашин Промышленность Барнаул 79. Городская клиническая больница № 11 Андрей Коломиец Здравоохранение Барнаул 80. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезированияМинздрава РФ Владимир Пелеганчук Здравоохранение Барнаул 81. Краевая клиническая больница скорой помощи Владислав Бомбизо Здравоохранение Барнаул 82. «Юго-Западное ДСУ» Игорь Левин Дорожное строительство Рубцовск 83. Городская больница № 5 Ирина Вильгельм Здравоохранение Барнаул 84. Краевой центр охраны материнства и детства Константин Смирнов Здравоохранение Барнаул 85. «Барнаульская горэлектросеть» Иван Василиади Энергетика Барнаул 86. Санаторий «Алтай-West» Марина Попеляева Туризм Белокуриха 87. «Волчихинский пивзавод» Виктор Скачков Производство напитков Волчихинский район 88. Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю Валентина Костина Госструктура Барнаул 89. «Алтайхлеб» Дмитрий Гостяев Переработка Новоалтайск 90. «Барнаульская сетевая компания» Сергей Портнягин Энергетика Барнаул 91. «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников Строительство Барнаул 92. «Центральное ДСУ» Алексей Адам Дорожное строительство Барнаул 93. «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков Промышленность Барнаул 94. «Бийскэнергопроект» Алексей Журавлев Энергетика Бийск 95. АКХ «Ануйское» Владимир Никифоров Сельское хозяйство Петропавловский район 96. «Барнаульское ДСУ-4» Николай Данилин Дорожное строительство Барнаул 97. «Рубцовский завод запасных частей» Виктор Зобнев Промышленность Барнаул 98. «Алтайспецпродукт» Сергей Егоров Промышленность Бийск 99. «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман Промышленность Барнаул 100. «Металлургмонтаж» Александр Лобыкин Строительство Бийск Примечание: информация предоставлена УФНС России по Алтайскому краю.

Налоги. СС0

Интересные факты

35,5% составляет доля первой десятки компаний в общей сумме уплаченных за год налогов.

По сравнению с 2018 годом из рейтинга исчезли банки (Сбербанк России, Альфа-Банк), а также «Почта России». Теперь они считаются обособленными подразделениями головных структур.

После заметного увеличения краевого дорожного фонда и объема выполненных работ в рейтинг 2019 года попали все ДСУ Алтайского края, которыми управляет «Алтайавтодор». Годом ранее в рейтинге их было только три.

Из-за внутреннего кризиса серьезно упал в рейтинге «Иткульский спиртзавод». В 2018 году он занимал 2-е место, сейчас — 48-е.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Неожиданно сильно в рейтинге представлено здравоохранение — 11 организаций.

В верхней части «турнирной таблицы» значительный прогресс у «Алтайвагона» (с 11-го места на 2-е) и компании «Тейси» (с 15-го места на 10-е).

Сельское хозяйство представлено только Владимиром Никифоровым и его предприятием «Ануйское».

В тени остались строители, делегировав в рейтинг только «Жилищную инициативу» Юрия Гатилова, «ЖБИ Сибири», «Металлургмонтаж» и «Экодомстрой».