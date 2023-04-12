Алтайский переработчик молока рассказал, будет ли снижаться цена на сыр и масло в магазинах

Ситуация на молочном рынке стала темой обсуждения на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края 7 апреля.
Евгений Поваров,
фермер из Троицкого района:
Мы произвели маленький анализ. После районной сессии зашли в магазин и посмотрели цены на питьевое молоко. Пакет 900 грамм стоит от 80 до 90 рублей. При нынешней закупочной цене сырья максимум в 22 рубля, знаете, это грабеж. Переработчики говорят, что у них большие остатки, некуда продавать продукцию. Ребята, может пора цены опускать и в магазинах, чтоб наше беднеющее население могло себе позволить молочную продукцию.
Олег Махнаков, директор сельскохозяйственного кооператива и молочного завода «Рикон», попросил не винить во всем переработчиков. Он объяснил: Белоруссия за последнее время существенно нарастила объем экспорта своей молочной продукции в Россию. Отечественная молочка оказалась не конкурентоспособной, спрос на нее снизился.
«У нас одно таможенное пространство», — напомнил Махнаков.
При этом из-за логистических проблем и ограниченных сроков годности продукции экспортные возможности не высоки.
Что происходит сетях
Олег Махнаков отметил, что торговые сети регулярно требуют с производителей скидку. При этом на повышение цен, несмотря на возросшие издержки производителей, магазины идут не охотно.
«Сейчас речь идет о глубокой скидки до 30%. Получается, что четыре вида продукции продается по старой цене, один — с дисконтом. Давайте будем честны, все мы потребители, увидели красный ценник — купили. 70% товаров в торговых сетях уже с дисконтом продается. Скрытое снижение цен будет, люди выбирают скидки. Общего снижения цен на сыр и масло я не вижу. Оно возможно, но незначительное», — объяснил Махнаков.
По словам Махнакова, свои сложности как у производителей молока, так и у переработчиков. Рентабельность молокоперерабатывающей отрасли по итогам 2022 года оценивается на уровне 3,5%.