Алтайский переработчик молока рассказал, будет ли снижаться цена на сыр и масло в магазинах

Цена на сырое молоко в Алтайском крае за последние две недели существенно снизилась и составляет в личных подсобных хозяйства порядка 19 рублей за литр. При этом стоимость готовой продукции не меняется. Директор маслосырзавода «Рикон» Олег Махнаков объяснил, почему так происходит и чего собственно ждать покупателям.

Ситуация на молочном рынке стала темой обсуждения на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края 7 апреля.

Евгений Поваров,

фермер из Троицкого района:

Мы произвели маленький анализ. После районной сессии зашли в магазин и посмотрели цены на питьевое молоко. Пакет 900 грамм стоит от 80 до 90 рублей. При нынешней закупочной цене сырья максимум в 22 рубля, знаете, это грабеж. Переработчики говорят, что у них большие остатки, некуда продавать продукцию. Ребята, может пора цены опускать и в магазинах, чтоб наше беднеющее население могло себе позволить молочную продукцию.

Олег Махнаков, директор сельскохозяйственного кооператива и молочного завода «Рикон», попросил не винить во всем переработчиков. Он объяснил: Белоруссия за последнее время существенно нарастила объем экспорта своей молочной продукции в Россию. Отечественная молочка оказалась не конкурентоспособной, спрос на нее снизился.

Завод «Рикон». Анна Зайкова

«У нас одно таможенное пространство», — напомнил Махнаков.

При этом из-за логистических проблем и ограниченных сроков годности продукции экспортные возможности не высоки.

Что происходит сетях

Олег Махнаков отметил, что торговые сети регулярно требуют с производителей скидку. При этом на повышение цен, несмотря на возросшие издержки производителей, магазины идут не охотно.

«Сейчас речь идет о глубокой скидки до 30%. Получается, что четыре вида продукции продается по старой цене, один — с дисконтом. Давайте будем честны, все мы потребители, увидели красный ценник — купили. 70% товаров в торговых сетях уже с дисконтом продается. Скрытое снижение цен будет, люди выбирают скидки. Общего снижения цен на сыр и масло я не вижу. Оно возможно, но незначительное», — объяснил Махнаков.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

По словам Махнакова, свои сложности как у производителей молока, так и у переработчиков. Рентабельность молокоперерабатывающей отрасли по итогам 2022 года оценивается на уровне 3,5%.