Сдадут последний скот: глава «молочного района» Алтая призвал переработчиков не снижать закупочные цены

О предстоящем снижении закупочных цен на сырое молоко, производимое в хозяйствах населения, в конце марта сообщили в администрацию Краснощековского района — одного из самых молочных в Алтайском крае. Его глава Александр Бобрышев, обращаясь к жителям в «Одноклассниках», объяснил: он пытается убедить переработчиков не снижать цены. Население же он призывает заключать соглашения со скупщиками с фиксированной стоимостью. Но в комментариях жители жалуются: соглашения с ними не заключают, а молоко уже подешевело.

«Производство и так малорентабельно»

Благодатный Краснощековский район с его богатым разнотравьем — крупный производитель молока. В 2022 году во всех хозяйствах произведено 44,2 тыс. тонн, в том числе в населением — 31,8 тыс. тонн, информирует глава района.

Между тем, 21 марта в Краснощековскую администрацию поступило устное сообщение (глава не сообщает, от кого именно): закупочная цена на молоко от хозяйств населения снизится с 21 до 19 рублей. И это может коснуться большой части жителей, считает он.

«Сегодня производство молока в личных подсобных хозяйствах и так, на мой взгляд, малорентабельно, так как на его себестоимость негативно влияют цены на горюче-смазочные материалы, запчасти и корм для крупного рогатого скота», — пишет Александр Бобрышев.

1,15 млн тонн молока, в том числе 764,4 тыс. тонн товарного произведено в Алтайском крае в 2021 году, по данным портала Milknews.

Скот в ЛПХ. ВК: блог ветврача , фото — Елена Кузнецова.

«Заключайте тройственные соглашения»

Вообще, сезонное падение цен на сырое молоко — типичное для весны явление. Однако происходит это отнюдь не всегда.

Алексей Кобяков, общественник из Шипуновского района и помощник депутата АКЗС, вспоминает: летом 2022 года цены держались на более-менее приемлемом уровне. И летом 2019-го тоже.

А вот в 2020 году они просто рухнули — тогда жители Михайловского и Волчихинского районов готовы были бойкотировать сдачу молока. В тот момент в правительстве края предложили механизм — заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений.

В соглашении надо фиксировать цену на длительный срок — заявлялось, что механизм этот станет обязательным. Однако, как следует из сообщения Александра Бобрышева, убедить стороны подписывать такие соглашения не удается, сколько бы он ни старался.

Продажа молока. Барнаул. Altapress.ru

«Просим оказать содействие»

Соглашения, в которых администрация предлагает установить фиксированную закупочную цену, администрация направляет всем предприятиям.

«Но такие соглашения подписаны не были. В этом году направлены очередные соглашения, в которых указана цена на молоко, всем предприятиям с просьбой о их подписании», — пишет он.

Судя по ситуации — успеха пока добиться не удается. Глава письменно обратился в алтайпищепром и краевой минсельхоз, изложив все аргументы, — просит «оказать содействие в анализе ситуации и определить дополнительные механизмы воздействия».

Молоко. Уличная продажа. Михаил Хаустов

«Это право сторон , а не обязанность»

Между тем, другие участники цепочки — население и сами скупщики — тоже не торопятся подписывать договора с фиксированной ценой. Власти района не раз рекомендовали это населению, утверждает глава.

«Но так как заключение соглашений и договоров — это право всех сторон, а не обязанность, то на практике такие договора в большинстве своем отсутствуют и если они заключаются, то в них не указывается основной пункт — цена на молоко», — объясняет Бобрышев.

К слову, 28 марта администрация района опубликовала очередной призыв к жителям заключать договора в письменной форме и в обязательном порядке включать в него информацию о цене, качестве, объемах и сроках.

Это «дает дополнительную гарантию выполнения обязательств обеими сторонами. Такой договор является одним из документов, фиксирующих цену реализуемого молока. Без заключения договора юридической основы для оспаривания цены на молоко нет», — объяснили в администрации.

Александр Бобрышев , глава Краснощековского района. Altairegion22.ru

Но стороны никак не могут найти общий язык. Жители в соцсетях сетуют, что никто из скупщиков и не хочет их заключать. А скупщики, по словам главы, утверждают, что сдатчики молока этого сами не просят: было б нужно — «они бы все вместе этого потребовали», и тогда просто пришлось бы их подписать.

«Договоритесь с торговыми сетями»

Надо сказать, что сфера закупа молока в районе вполне конкурентная: скупкой занимаются более 30 предпринимателей и частных лиц. Основных переработчиков, к которым в конце концов стекаются молочные реки, понятно, меньше, но тоже несколько.

Глава перечислил главных игроков — «Барнаульский молкомбинат», «Агромилк» и «Чарышагропродукт». Основное влияние на цену, как он полагает, оказывают более крупные предприятия, влияние «Агромилка» и «Чарышагропродукта» на цену он считает минимальным.

Тем не менее глава лично встретился с Максимом Кочевым, руководителем «Чарышагропродукта», и вышел на руководство маслосырзавода, которое находится в Томске. Он убеждал их не снижать цены — ведь это может повлечь сокращение скота у населения, а затем и объема производимого молока.

Молоко. Уличная продажа. Михаил Хаустов

«Что впоследствии негативно отразится как на приемщиках, так и на производителях. Восполнение молочного стада займет не один год и для этого цена все равно должна быть достаточно высокой. Пытаюсь убедить всех, что это действительно чревато последствиями, и не только для ЛПХ», — объяснил глава Краснощековского района.

А общаясь с подписчиками в комментариях, глава добавил: переработчики утверждают, что вынуждены снижать цены — у них возросли затраты. Подорожала, например, импортная закваска, да и не только она. И если не снижать закупочные цены, переработка станет невыгодной.

Говорят переработчики и о более низком качестве молока от подсобных хозяйств, чем от сельхозпредприятий. Но все проблемы сходятся, по их словам, на торговых сетях.

«Говорят — договоритесь с торговыми сетями, чтобы они брали больше и другой цене, мы не только будем опускать, но и тогда поднимем цену на молоко, что невозможно сделать даже на уровне края», — передает глава ответ переработчиков.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

Однако владелец торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин чуть раньше говорил altapress.ru: у всей розницы идет снижение доходности — падает покупательская способность населения и люди в магазинах стараются брать что подешевле.

В общем, как разорвать этот замкнутый круг, в котором каждый винит в проблеме другого, пока неясно. Ну, а Александр Бобрышев намерен обмениваться опытом с главами других районов и вместе поискать механизмы поддержки цен. Может, что-то и получится.

«Зачем издеваться над людьми»

Тем временем закупочные цены на молоко от населения в Краснощековском районе уже снизились до 19 рублей — о том, что это произошло 27 марта, сообщила одна из подписчиц аккаунта главы. По ее словам, скупщик пообещал дальнейшее снижение.

«Куда еще ниже? Что издеваться над людьми? В этом году люди последний скот сдадут», — эмоционально отреагировала женщина.

Падают цены и в Шипуновском районе. Алексей Кобяков говорит, что уже получил обращения от местных жителей: зимой молоко скупали по 22 рубля литр, сегодня — уже по 19, и идут разговоры, что дело дойдет до 17.

Александр Балаков , председатель Союза крестьянских ( фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Что происходит в сельхозпредприятиях

Надо отметить, что цена на сырое молоко, приобретаемое в сельхозпредприятиях, пока более-менее стабильна. Как рассказывают директора хозяйств, она составляет порядка 30−32 рублей за литр. Однако и здесь не все спокойно.

Александр Балаков, председатель «Алтайской продовольственной компании», рассказал, что буквально на днях переработчик, ранее закупавший у него молоко, вдруг отказался это делать. «Обратился в БМК, говорю: „Возьмите молоко“. Мне ответили, что подумают, а нужно ли оно», — рассказал Балаков.

По его словам, молоко алтайским переработчикам предлагают поставщики из Новосибирской области и даже Красноярского края.