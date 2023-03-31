Сдадут последний скот: глава «молочного района» Алтая призвал переработчиков не снижать закупочные цены

«Производство и так малорентабельно»
Благодатный Краснощековский район с его богатым разнотравьем — крупный производитель молока. В 2022 году во всех хозяйствах произведено 44,2 тыс. тонн, в том числе в населением — 31,8 тыс. тонн, информирует глава района.
Между тем, 21 марта в Краснощековскую администрацию поступило устное сообщение (глава не сообщает, от кого именно): закупочная цена на молоко от хозяйств населения снизится с 21 до 19 рублей. И это может коснуться большой части жителей, считает он.
«Сегодня производство молока в личных подсобных хозяйствах и так, на мой взгляд, малорентабельно, так как на его себестоимость негативно влияют цены на горюче-смазочные материалы, запчасти и корм для крупного рогатого скота», — пишет Александр Бобрышев.
1,15 млн тонн молока, в том числе 764,4 тыс. тонн товарного произведено в Алтайском крае в 2021 году, по данным портала Milknews.
«Заключайте тройственные соглашения»
Вообще, сезонное падение цен на сырое молоко — типичное для весны явление. Однако происходит это отнюдь не всегда.
Алексей Кобяков, общественник из Шипуновского района и помощник депутата АКЗС, вспоминает: летом 2022 года цены держались на более-менее приемлемом уровне. И летом 2019-го тоже.
А вот в 2020 году они просто рухнули — тогда жители Михайловского и Волчихинского районов готовы были бойкотировать сдачу молока. В тот момент в правительстве края предложили механизм — заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений.
В соглашении надо фиксировать цену на длительный срок — заявлялось, что механизм этот станет обязательным. Однако, как следует из сообщения Александра Бобрышева, убедить стороны подписывать такие соглашения не удается, сколько бы он ни старался.
«Просим оказать содействие»
Соглашения, в которых администрация предлагает установить фиксированную закупочную цену, администрация направляет всем предприятиям.
«Но такие соглашения подписаны не были. В этом году направлены очередные соглашения, в которых указана цена на молоко, всем предприятиям с просьбой о их подписании», — пишет он.
Судя по ситуации — успеха пока добиться не удается. Глава письменно обратился в алтайпищепром и краевой минсельхоз, изложив все аргументы, — просит «оказать содействие в анализе ситуации и определить дополнительные механизмы воздействия».
«Это право сторон, а не обязанность»
Между тем, другие участники цепочки — население и сами скупщики — тоже не торопятся подписывать договора с фиксированной ценой. Власти района не раз рекомендовали это населению, утверждает глава.
«Но так как заключение соглашений и договоров — это право всех сторон, а не обязанность, то на практике такие договора в большинстве своем отсутствуют и если они заключаются, то в них не указывается основной пункт — цена на молоко», — объясняет Бобрышев.
К слову, 28 марта администрация района опубликовала очередной призыв к жителям заключать договора в письменной форме и в обязательном порядке включать в него информацию о цене, качестве, объемах и сроках.
Это «дает дополнительную гарантию выполнения обязательств обеими сторонами. Такой договор является одним из документов, фиксирующих цену реализуемого молока. Без заключения договора юридической основы для оспаривания цены на молоко нет», — объяснили в администрации.
Но стороны никак не могут найти общий язык. Жители в соцсетях сетуют, что никто из скупщиков и не хочет их заключать. А скупщики, по словам главы, утверждают, что сдатчики молока этого сами не просят: было б нужно — «они бы все вместе этого потребовали», и тогда просто пришлось бы их подписать.
«Договоритесь с торговыми сетями»
Надо сказать, что сфера закупа молока в районе вполне конкурентная: скупкой занимаются более 30 предпринимателей и частных лиц. Основных переработчиков, к которым в конце концов стекаются молочные реки, понятно, меньше, но тоже несколько.
Глава перечислил главных игроков — «Барнаульский молкомбинат», «Агромилк» и «Чарышагропродукт». Основное влияние на цену, как он полагает, оказывают более крупные предприятия, влияние «Агромилка» и «Чарышагропродукта» на цену он считает минимальным.
Тем не менее глава лично встретился с Максимом Кочевым, руководителем «Чарышагропродукта», и вышел на руководство маслосырзавода, которое находится в Томске. Он убеждал их не снижать цены — ведь это может повлечь сокращение скота у населения, а затем и объема производимого молока.
«Что впоследствии негативно отразится как на приемщиках, так и на производителях. Восполнение молочного стада займет не один год и для этого цена все равно должна быть достаточно высокой. Пытаюсь убедить всех, что это действительно чревато последствиями, и не только для ЛПХ», — объяснил глава Краснощековского района.
А общаясь с подписчиками в комментариях, глава добавил: переработчики утверждают, что вынуждены снижать цены — у них возросли затраты. Подорожала, например, импортная закваска, да и не только она. И если не снижать закупочные цены, переработка станет невыгодной.
Говорят переработчики и о более низком качестве молока от подсобных хозяйств, чем от сельхозпредприятий. Но все проблемы сходятся, по их словам, на торговых сетях.
«Говорят — договоритесь с торговыми сетями, чтобы они брали больше и другой цене, мы не только будем опускать, но и тогда поднимем цену на молоко, что невозможно сделать даже на уровне края», — передает глава ответ переработчиков.
Однако владелец торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин чуть раньше говорил altapress.ru: у всей розницы идет снижение доходности — падает покупательская способность населения и люди в магазинах стараются брать что подешевле.
В общем, как разорвать этот замкнутый круг, в котором каждый винит в проблеме другого, пока неясно. Ну, а Александр Бобрышев намерен обмениваться опытом с главами других районов и вместе поискать механизмы поддержки цен. Может, что-то и получится.
«Зачем издеваться над людьми»
Тем временем закупочные цены на молоко от населения в Краснощековском районе уже снизились до 19 рублей — о том, что это произошло 27 марта, сообщила одна из подписчиц аккаунта главы. По ее словам, скупщик пообещал дальнейшее снижение.
«Куда еще ниже? Что издеваться над людьми? В этом году люди последний скот сдадут», — эмоционально отреагировала женщина.
Падают цены и в Шипуновском районе. Алексей Кобяков говорит, что уже получил обращения от местных жителей: зимой молоко скупали по 22 рубля литр, сегодня — уже по 19, и идут разговоры, что дело дойдет до 17.
Что происходит в сельхозпредприятиях
Надо отметить, что цена на сырое молоко, приобретаемое в сельхозпредприятиях, пока более-менее стабильна. Как рассказывают директора хозяйств, она составляет порядка 30−32 рублей за литр. Однако и здесь не все спокойно.
Александр Балаков, председатель «Алтайской продовольственной компании», рассказал, что буквально на днях переработчик, ранее закупавший у него молоко, вдруг отказался это делать. «Обратился в БМК, говорю: „Возьмите молоко“. Мне ответили, что подумают, а нужно ли оно», — рассказал Балаков.
По его словам, молоко алтайским переработчикам предлагают поставщики из Новосибирской области и даже Красноярского края.
76,01 рублей — средняя цена пастеризованного молока жирностью 2,5−3,2% в розничной торговле Алтайского края, по данным крайстата на 27 марта.
Молоко стало дешеветь в рознице с 20 марта — тогда оно стоило в среднем по краю 77,66 рублей. Снижение — на 2%.
Для сравнения: сырое молоко, закупаемое у населения в Краснощековском районе, подешевело с 21 до 19 рублей, то есть на 9,5%.