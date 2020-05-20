«А жить на что?» Коронавирус обвалил цены на сырое молоко, алтайские аграрии взывают о помощи

«Труд за бесценок»
Забастовочный прецедент, вообще-то, в Алтайском крае уже был. Но давненько. Лет 10 назад владельцы частных подворий в отдельных районах края тоже бастовали — и по этой же причине. Молоко тогда рухнуло до 12−14 рублей за литр.
И вот сейчас, спустя столько времени, дело идет к той же цене. В Шипуновском, Волчихинском районах молоко стоит уже 17 рублей. В Михайловском — и того меньше: 15. Снижение на 5 рублей за две недели. И «добрые» закупщики обещают: к маю будет 10.
Подписчица Instagram правительства края еще 6 мая просто взывала о помощи. Мама живет в Краснознаменке что в Курьинском районе, написала она. Держит коров. Цены на молоко в районе обваливаются — разберитесь же в конце-то концов.
«Мы уже не знаем куда обращаться. В магазинах молоко не дешевеет, почему мы должны свой труд отдавать за бесценок»? — написала женщина.
Цены на «молочку» в рознице и вправду стоят, почти как вкопанные. Сравниваем данные Алтайкрайстата за 13 апреля и 12 мая. Молоко в среднем по краю подешевело лишь на 57 копеек (с 54,14 до 53,57 рублей за литр). Сливочное масло — меньше чем на 1%: с 497 до 494 рублей.
А сметана и сыр и вовсе подорожали (!). Сметана, к примеру, с 161 до 163 рублей за кило, приводит данные Алтайкрайстат.
«Для крестьян это унижение»
В том же Instagram недовольному автору отвечает управление пищевой и перерабатывающей промышленности: «Ежегодно, начиная с апреля, закупочные цены на сырое молоко имеют тенденцию к снижению. Это явление наблюдается не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России, и даже во многих европейских странах».
Это фактор сезонности и колебаний рынка нельзя исключить, просвещает автор ответа подписчицу… Но владельцам частных подворий от ссылки на Европу явно не легче. При этом кое-кто помнит прошлый год — и тогда было иначе.
«В том году цена все лето держалась 21−21,50 рублей за литр. И люди ожили! А сейчас все говорят: надо народ поддержать. А получается наоборот. Цены в магазинах на многие товары растут. Для тех, кто коров держит, это как унижение», — говорит депутат Тугозвоновского сельсовета Алексей Кобяков (Шипуновский район).
«Теряем по 75 рублей в день с коровы»
Цены в этом году действительно начали снижаться в апреле — тут никакой ошибки нет. Зимой с частных подворий закупали молоко по 24 рубля за литр, вспоминает Алексей Кобяков. В апреле цена опустилась до 21. Но то, что происходит сейчас — это уже ни в какие ворота не лезет.
«Нормальный хозяин не держит корову, которая дает меньше 14−15 литров в день. Если даже взять, что на пять рублей цена упала, то с каждой коровы он уже потерял по 70−75 рублей в день, за месяц — по 2−2,5 тысячи», — посчитал Кобяков.
На личном подворье у кого пять коров, а у кого и 15 — вот и считайте, сойдется ли семейный бюджет. «Зимой тюк сена в 5 центнеров стоил тысячу, сейчас, если сенокос начнется, будет стоить 700. А их надо как минимум 10 на одну корову заготовить. Плюс прививки», — объясняет Кобяков.
«За лето с таким уровнем цен даже и на заготовку корма на зиму не удастся накопить. А с 4−5 головами КРС это порядка 70 тысяч рублей, — объясняет подписчица правительственного Instagram.
«Это не по-крестьянски»
Забастовка — это, понятно, крайняя мера, и пошли на нее люди, потому что больше не понимают, что еще можно сделать. Единственный способ заработать во многих селах — сдавать продукцию с частных подворий.
Решение не сдавать молоко (а может, и выливать на землю — это пока не решено) приняли на сходах сразу в пяти селах Михайловского района в минувшие выходные, сообщили «Вести Алтай». Такое же решение, по данным журналистов, приняли и в трех селах Волчихинского района.
Не все это считают разумным. Да, скандал громкий. Да, теперь, наверное, услышат. Чтобы поднять волну — сойдет. А будет ли толк?
«В понедельник поехали сборщики молока и народ отправил их всех обратно… Но я считаю — это ошибочное решение. Бастовать, вообще не сдавая? Это не выход.
Если уж сумели организовать забастовку, значит — организовываться умеем. Надо использовать это. Объединиться, предлагать большие партии молока и свои условия по ценам. А выливать молоко… Не по-крестьянски это как-то», — говорит фермер Андрей Кожанов из Михайловского района.
У Кожанова в сельхозпредприятии большое стадо, каждый день сдает по 10 тонн молока. Цены и для него упали, хотя и не так значительно — на 2 рубля. Но по собственному опыту он знает: молокозаводы и скупщики не хотят терять его как поставщика — он ведь поставляет его крупными партиями и со стандартно хорошим качеством. Поэтому готовы «подвинуться» в цене.
«Со мной разговаривать сложнее — я один. А частников море. У нас зимние надои достаточно высокие, большого колебания объемов нет, зимой, когда существенный дефицит молока, мои поставки занимают в структуре поставок нашего переработчика 10−15%. Если меня начать прессовать — я уйду к другому», — продолжает фермер.
Спрос упал
Между тем, мало кто сейчас в селе (да и в городе) понимает, почему цены рушатся и готовы, если верить скупщикам, дойти до уровня 10-летней давности. Сборщики молока утверждают — покупатели в магазинах стали меньше тратить.
Кто-то из-за пандемии COVID-19 дома сидит, лишнюю копейку экономит. Кто-то вообще без зарплаты остался. Словом, спрос на продукты сильно упал, в том числе платежеспособный. Ну и, конечно же, на рынок давит летнее молоко.
Правда, еженедельный анализ Сбербанка не подтверждает сокращения закупок гражданами продовольствия (конкретно молочную продукцию аналитики не выделяют). Наоборот — затраты на продукты растут: с 11 по 17 мая покупки в продовольственных магазинах увеличились на 8,6% (к такому же периоду 2019 года).
Фермер Андрей Кожанов рассказывает: ходят слухи, будто бы Россия закупила крупную партию какой-то молочной продукции из Южной Америки, и если какие-то объемы пришли сюда — они тоже уже давят на цену — вместе с другими факторами. «Насколько это соответствует действительности — неясно», — продолжает он.
Подтверждения поставок из Южной Америки altapress.ru пока обнаружить не удалось — ни один из крупных аграрных порталов о них не сообщает. Но сейчас, похоже, уже не это главное. Главный вопрос — что делать?
«А на что жить?»
В краевом управлении пищевой и перерабатывающей промышленности дают жителям старый совет: создать или вступить в кооператив.
«Это поможет обеспечить концентрацию крупных объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой продукции от общественных хозяйств, а также снабжать членов кооператива племенным молодняком скота и птицы, более дешевыми кормами», — приводит «Вести Алтай» слова начальника управления Александра Большакова.
Сейчас ведомство рекомендует жителям обращаться в антимонопольную службу. К слову сказать, заявления в краевое УФАС уже поступают — надеются, как на «скорую помощь», потому что больше не на кого.
Сайт антимонопольщиков сообщает: анализ документов начат — ведомство выясняет, есть ли тут признаки заключения антиконкурентного соглашения о одновременном установлении одинаковых цен на молоко (без наличия на то объективных причин).
А тем временем жители сел, еще сохранившие у себя на подворьях скотину, говорят, что коров придется продать — их содержание становится нерентабельным. Многие при этом задаются вопросом: ну ладно, коров у частников не будет, без молока не останемся. А на что жить-то?