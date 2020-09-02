Алтайских предпринимателей зовут в Белоруссию, но не на баррикады

Форум пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября. На нем будут обсуждать и «решать задачи по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых технологий и оборудования, а также развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций».
Торговое представительство РФ в Белоруссии подготовило рекомендации по выходу и ведению деловой активности на белорусском рынке, а также перечень запланированных выставок.
В 2019 году в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума приняли участие более 200 отечественных промышленных предприятий, научных учреждений, организаций малого бизнеса. Посетили выставки более 3,5 тыс. человек.
Ранее экс-посол России в Белоруссии рассказал, когда в братской республике могут закончиться народные волнения.