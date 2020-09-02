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Экономика

Алтайских предпринимателей зовут в Белоруссию, но не на баррикады

Торговое представительство России в Республике Беларусь пригласило предприятия Алтайского края поучаствовать в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, сообщили в краевом минэкономразвития.

Минск, Белоруссия.
Минск, Белоруссия.
CC0

Форум пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября. На нем будут обсуждать и «решать задачи по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых технологий и оборудования, а также развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций».

Торговое представительство РФ в Белоруссии подготовило рекомендации по выходу и ведению деловой активности на белорусском рынке, а также перечень запланированных выставок.

В 2019 году в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума приняли участие более 200 отечественных промышленных предприятий, научных учреждений, организаций малого бизнеса. Посетили выставки более 3,5 тыс. человек.

Ранее экс-посол России в Белоруссии рассказал, когда в братской республике могут закончиться народные волнения.

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