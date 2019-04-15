Алтайский производитель аккумуляторов задумал мощно зайти на рынок Киргизии

Новоалтайская компания «Моквин» готова поставлять в Киргизию тысячи аккумуляторов и перерабатывать весь объем отходов свинца в этой стране. Об этом руководство предприятия намерено договориться с партнерами в ходе официального визита делегации Алтайского края в Киргизию.

Директор по стратегическому развитию «Моквин» Тарас Транчук оценивает рынок Киргизии как 5,5 тыс. батарей в год и 5 тыс. тонн отходов свинца. По его словам, около 2 тыс. тонн предприятие уже переработало.

«Моквин» готов поставлять в Киргизию аккумуляторы собственной марки Renergy, установить прямые связи с крупными сетями по продаже батарей. Ранее компания только закупала в Киргизии свинец.

Тарас Транчук,

директор по стратегическому развитию «Моквин»:

Нам сейчас важно найти партнеров, чтобы обеспечить замкнутый цикл. Мы знаем, что на территории Киргизии нет таких мощностей. Мы готовы организовать полный цикл — от переработки свинца до снабжения готовыми источниками питания. Нам было бы интересно построить такое круговое взаимодействие.

Кроме того, по словам Транчука, Киргизия богата рудой, содержащей свинец. В «Моквин» хотели бы поучаствовать в этой отрасли: «напрямую или стать переработчиком и возвращать итоговый продукт на территорию Киргизии».

У компании намечены две встречи: с компаниями «Автостат», крупным продавцом аккумуляторных батарей, и «Барс-Бишкек».

Что известно о «Моквин»?

В 2013 году компания «Моквин» запустила в Новоалтайске единственный в Сибири завод по переработке свинца. По оценке руководства компании, здесь утилизируют 90% аккумуляторов со всего Сибирского федерального округа.

Сегодня производительность компании составляет — 1 тыс. тонн в месяц. 50% продукции реализуется с России, другая половина — в зарубежные страны: Южную Корею, Швейцарию, Чехию, Германию, Польшу, а также Узбекистан, Казахстан.

В компании работают 135 человек. По итогам прошлого года прибыль предприятия составила порядка 36 млн рублей.