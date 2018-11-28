Даже для Путина: почему все российские аккумуляторы делают из «новоалтайского» свинца

Компания по переработке свинца «Моквин» из Новоалтайска станет первым в России и третьим в мире производителем наконечников для автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ). Также фирма запустила в Барнауле мобильные пункты приема отработанных батарей и поставляет сырье для производства всех АКБ в России, в том числе для машин кортежа президента Владимира Путина.

Краткое содержание

Почему производить наконечники — это круто

В декабре 2018 года на промплощадку компании «Моквин» приедет первая партия оборудования для производства наконечников. Выпуск комплектующих для АКБ начнется в 2019 году.

По словам директора компании «Моквин» Андрея Иваншина, все мировые производители АКБ используют наконечники, которые выпускают на двух заводах в Германии.

Андрей Иваншин,

директор компании «Моквин:»

Несмотря на внешнюю простоту, это очень наукоемкое изделие: втулка должна быть без микропор и трещин и при этом иметь пикообразный элемент, необходимый для герметичности батареи. Его невозможно создать литьем, требуется сложная мехобработка.

Немцы не раскрывают технологию, но специалисты «Моквина» выяснили, кто изготавливает оборудование для такого производства. Алтайский завод заказал его на 1,2 млн евро у четырех немецких и швейцарских фирм — партнеров BMW, Audi и Mercedes. Еще 135 тыс. евро «Моквин» намерен потратить на автоматизацию производства.

Иваншин говорит, что рассчитывает поставлять наконечники на все аккумуляторные заводы России и СНГ.

Чем вообще занимается компания

В 2013 году компания «Моквин» запустила в Новоалтайске единственный в Сибири завод по переработке свинца. По оценке руководства компании, здесь утилизируют 90% АКБ со всего Сибирского федерального округа.

Свинец Altapress.ru

Ежемесячно «Моквин» перерабатывает 2 тыс. тонн батарей и получает 1,2 тыс. тонн свинца. Его переплавляют в слитки. Их покупают производители новых аккумуляторов, силовых кабелей, а также медицинского оборудования (например, рентгеновских аппаратов). По словам Иваншина, во всех произведенных в России АКБ есть сырье из Новоалтайска, даже в автомобиле «Аурус» Владимира Путина.

Директор компании объясняет это тем, что «Моквин» предложили производителям сплав, из которого можно делать аккумуляторные пластины с более высокими характеристиками.

Продукцию компании также можно найти в источниках питания для конвейеров «Тойоты», «Форда», «Рено», «Ниссана», «Киа» и других автопроизводителей.

Всего в номенклатуре завода 48 сплавов с применением свинца. Порядка 30% продукции идет на экспорт — в Швейцарию, Германию, Сербию, Южную Корею и Бразилию.

Как компания принимает старые АКБ

Чтобы загрузить производство сырьем, новоалтайская фирма оборудовала 12 «аккумобилей». Это фургоны «Форд», переделанные под мобильные пункты приема отработанных АКБ. В каждом — специальные боксы для хранения и перевозки батарей.

«Аккумобиль» Altapress.ru

«Аккумобили» будут стоять в разных точках Барнаула. К ним можно подъехать, и экипаж поможет диагностировать аккумулятор. Если батарея вышла из строя, специалисты предложат сдать ее за деньги и (или) купить новую — собственной торговой марки Renergy. Эти АКБ производят в Нижегородской области по заказу из материалов «Моквина». По словам Иваншина, аккумуляторы Renergy адаптированы для работы при значительных перепадах температур.

В ноябре в тестовом режиме в краевой столице работали два «аккумобиля». До конца 2018 года в город выйдут все 12.

Следующий этап — «Моквин» намерен создать сеть стационарных пунктов приема и продажи АКБ в Новосибирске, Кемерове и других крупных сибирских городах. Выходить за пределы края фирма планирует, продавая франшизы.

Андрей Иваншин,

директор компании «Моквин:»

Мы создаем инфраструктуру цивилизованного обращения с опасными отходами. В дальнейшем будем развивать сервис: если в мороз машина не завелась, «аккумобиль» можно будет вызвать по телефону, и в течение часа он привезет новый аккумулятор.

Андрей Иваншин Altapress.ru

В проект «Аккумобиль» компания вложила 50 млн рублей, при этом воспользовалась господдержкой, а именно финансовым поручительством региональной гарантийной организации.

Зачем компания идет на биржу в Лондон

В данный момент «Моквин» регистрируется на Лондонской бирже металлов. Это даст фирме несколько преимуществ:

1. Постоянный сбыт. Компания может отгружать на биржу товар, не имея конечного покупателя. «Моквин» уже подписал контракт на поставку 15 тыс. тонн свинца до апреля 2021 года, сообщил Иваншин.

2. Хедж-фонды. «Моквин» сможет хеджировать финансовые риски (то есть застраховаться от возможных изменений стоимости свинца из-за политических, экономических и других факторов).

3. Репутационный эффект. «Моквин» станет вторым предприятием в России, представленным на Лондонской бирже металлов.

Летом 2019 года в Новоалтайске ждут специалистов из Лондона, которые проведут аудит предприятия. Если экспертов удовлетворит увиденное, компания начнет торговать на бирже под собственной торговой маркой уже осенью 2019 года.

Факт

В 2019—2020 годах «Моквин» планирует построить и запустить цех глубокой переработки полипропилена — материала, из которого изготавливают корпуса аккумуляторов.

Цифра

135 сотрудников работают на предприятии «Моквин».