Алтайский производитель полуфабрикатов благодаря нацпроекту расширяет производство

Строительство нового цеха началось в конце прошлого года. В производственном помещении площадью 1500 кв. метров планируется установить современное оборудование для подготовки муки и быстрой заморозки полуфабрикатов с помощью морозильной шоковой камеры.

Впервые принципы бережливого производства компания применила в 2020 году на линии пельменей ручной лепки. Это позволило повысить выработку на одного сотрудника.

А в прошлом году был оптимизирован участок по производству замороженных готовых блюд.

Мы запустили этот участок только в 2023 году, все процессы и технологии были для нас новыми. После проведенного анализа и применения инструментов бережливого производства удалось добиться повышения производительности на 84 %, — рассказал директор по производству Вячеслав Кайгородов.