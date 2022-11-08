Алтайский производитель полуфабрикатов увеличил производство, но это все равно не радует

По его словам, есть другое обстоятельство, которое совсем не радует.
Олег Сергеев,
генеральный директор компании «Меленка-ОСТ»:
В натуральном выражении произошел прирост примерно на 7%, но в плане рентабельности мы потеряли 2%. Связано это с несколькими причинами. С одной стороны все понимают, как происходит работа с сетями. С каждым годом они задают вопрос, а какие мы готовы предоставить им улучшение условий. Этот вопрос уже вызывает аллергию у многих производителей. С другой стороны сказался фактор волатильности цен на сырье и увеличения фонда оплаты труда.
По словам бизнесмена, конкуренция за рабочие руки только обостряется. Чтобы эту проблему преодолеть, на предприятии внедряют специальную систему подготовки.
Олег Сергеев,
генеральный директор компании «Меленка-ОСТ»:
У нас много ручного труда — грузчики, комплектовщики, лепщики, изготовители. Даже когда люди приходят на производство, не все задерживаются и работают так как надо. И мы задумались о такой системе как TWI — это обучение на самом производстве. Мы можем много говорить о профильном обучении и ждать прихода готовых специалистов, но это редкие единицы. Сети общепита Макдональдс или БургерКинг имеют тысячи торговых точек, при этом ни в одном колледже не учат, как правильно жарить бургер или картошку. У них поставлена грамотная система по обучению персонала на местах.
Напомним, в в 2017 году компания реализовала новый для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех необычных для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Полученный урожай был собран, заморожен и отправлен на хранение.
Как рассказывал тогда Олег Сергеев, реализация продукции началась практически сразу, были и повторные заказы.
В 2022 году из-за резкого роста процентной банковской ставки «Меленка» приостановила строительство очередного цеха. «Сейчас заняли выжидательную позицию. Посмотрим, что будет», — сообщил Олег Сергеев.