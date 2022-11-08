Алтайский производитель полуфабрикатов увеличил производство, но это все равно не радует

Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ», специализирующийся на выпуске замороженных продуктов, за девять месяцев текущего года увеличил производство. Об этом на экспертном совете ИД «Алтапресс» рассказал гендиректор предприятия Олег Сергеев.

По его словам , есть другое обстоятельство , которое совсем не радует.

Олег Сергеев,

генеральный директор компании «Меленка-ОСТ»:

В натуральном выражении произошел прирост примерно на 7%, но в плане рентабельности мы потеряли 2%. Связано это с несколькими причинами. С одной стороны все понимают, как происходит работа с сетями. С каждым годом они задают вопрос, а какие мы готовы предоставить им улучшение условий. Этот вопрос уже вызывает аллергию у многих производителей. С другой стороны сказался фактор волатильности цен на сырье и увеличения фонда оплаты труда.

По словам бизнесмена, конкуренция за рабочие руки только обостряется. Чтобы эту проблему преодолеть, на предприятии внедряют специальную систему подготовки.

Как производят пельмени. Анна Зайкова Как производят пельмени. Анна Зайкова Как производят пельмени. Анна Зайкова

Олег Сергеев,

генеральный директор компании «Меленка-ОСТ»:

У нас много ручного труда — грузчики, комплектовщики, лепщики, изготовители. Даже когда люди приходят на производство, не все задерживаются и работают так как надо. И мы задумались о такой системе как TWI — это обучение на самом производстве. Мы можем много говорить о профильном обучении и ждать прихода готовых специалистов, но это редкие единицы. Сети общепита Макдональдс или БургерКинг имеют тысячи торговых точек, при этом ни в одном колледже не учат, как правильно жарить бургер или картошку. У них поставлена грамотная система по обучению персонала на местах.

Напомним, в в 2017 году компания реализовала новый для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех необычных для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Полученный урожай был собран, заморожен и отправлен на хранение.

Как рассказывал тогда Олег Сергеев, реализация продукции началась практически сразу, были и повторные заказы.

Олег Сергеев ( «Меленка»). Анна Зайкова.

В 2022 году из-за резкого роста процентной банковской ставки «Меленка» приостановила строительство очередного цеха. «Сейчас заняли выжидательную позицию. Посмотрим, что будет», — сообщил Олег Сергеев.