Алтайский рудник, где 37 человек заболели Covid-19, остановил работу

В компании пока не знают, в каком режиме будет действовать предприятие. Пока на производстве ведутся проверки, в частности, со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры.

Более 80 человек, контактировавших с заразившимся рабочим, изолированы. Остальные также пока не выходят на работу на руднике.

21 апреля стало известно, что инфицированными оказались 37 работников рудника. Ранее инфекцию выявили у прибывшего на предприятия работника из Республики Башкортостан.

Всего по последним данным в Алтайском крае количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до 127 человек.