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Экономика

Алтайский рудник, где 37 человек заболели Covid-19, остановил работу

Корбалихинский рудник АО «Сибирь-Полиметаллы» приостановил работу после выявления заболевших коронавирусом, пишет «Интерфакс».

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
http://sib-pm.ru/

В компании пока не знают, в каком режиме будет действовать предприятие. Пока на производстве ведутся проверки, в частности, со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры.

Более 80 человек, контактировавших с заразившимся рабочим, изолированы. Остальные также пока не выходят на работу на руднике.

21 апреля стало известно, что инфицированными оказались 37 работников рудника. Ранее инфекцию выявили у прибывшего на предприятия работника из Республики Башкортостан.

Всего по последним данным в Алтайском крае количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до 127 человек.

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