Алтайский сыродел заявил о небывалом росте производства на волне санкций и запретов

«Логовская сыроварня» в Первомайском районе, выпускающая сыры и цельномолочную продукцию, в 2022 году существенно нарастила производство. По некоторым позициям увеличение оказалось в разы. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Антон Жданов.

Наибольший прирост у «Логовской сыроварни» оказался по молодым сырам — выпуск «Буррата» увеличился в 2,5 раза, сыра «Страчателла» — в три раза, сыра «Халлуми» — в два раза в сравнении с 2021 годом.

Большая часть данной продукции поставляется на предприятия общественного питания — в рестораны, кофейни, кафе Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области. Таких клиентов у «Логовской сыроварни» уже больше 60.

Антон Жданов,

руководитель «Логовской сыроварни»:

Увеличение объемов производства стало возможным за счет модернизации производства, оптимизации технологических процессов, но особую роль сыграл уход с российского рынка иностранных компаний, часть доли которых мы успешно заняли.

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

Чем еще занимается предприятие

В настоящее время продукция представлена в торговых сетях региона и фирменной розничной сети «Логовская сыроварня», которая также активно развивается. Количество собственных магазинов выросло с шести до 20 торговых точек, восемь из которых успешно функционируют в Новосибирске.

«Логовская сыроварня» была создана пять лет назад и сразу взяла курс на импортозамещение, выпуск сыров, которые ранее не производили в Сибири.

Предприятие одним из первых в Алтайском крае запустило выпуск сыров «Моцарелла», «Буррата», «Страчателла», «Халлуми», «Скаморца». Кроме того завод производит выдержанные сыры, срок созревания которых составляет 18 месяцев.