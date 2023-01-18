Алтайский сыродел заявил о небывалом росте производства на волне санкций и запретов

Наибольший прирост у «Логовской сыроварни» оказался по молодым сырам — выпуск «Буррата» увеличился в 2,5 раза, сыра «Страчателла» — в три раза, сыра «Халлуми» — в два раза в сравнении с 2021 годом.
Большая часть данной продукции поставляется на предприятия общественного питания — в рестораны, кофейни, кафе Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области. Таких клиентов у «Логовской сыроварни» уже больше 60.
Антон Жданов,
руководитель «Логовской сыроварни»:
Увеличение объемов производства стало возможным за счет модернизации производства, оптимизации технологических процессов, но особую роль сыграл уход с российского рынка иностранных компаний, часть доли которых мы успешно заняли.
Чем еще занимается предприятие
В настоящее время продукция представлена в торговых сетях региона и фирменной розничной сети «Логовская сыроварня», которая также активно развивается. Количество собственных магазинов выросло с шести до 20 торговых точек, восемь из которых успешно функционируют в Новосибирске.
«Логовская сыроварня» была создана пять лет назад и сразу взяла курс на импортозамещение, выпуск сыров, которые ранее не производили в Сибири.
Предприятие одним из первых в Алтайском крае запустило выпуск сыров «Моцарелла», «Буррата», «Страчателла», «Халлуми», «Скаморца». Кроме того завод производит выдержанные сыры, срок созревания которых составляет 18 месяцев.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!