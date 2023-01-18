18 января
﻿
Экономика

Алтайский сыродел заявил о небывалом росте производства на волне санкций и запретов

«Логовская сыроварня» в Первомайском районе, выпускающая сыры и цельномолочную продукцию, в 2022 году существенно нарастила производство. По некоторым позициям увеличение оказалось в разы. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Антон Жданов.

Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Дмитрий Лямзин

Наибольший прирост у «Логовской сыроварни» оказался по молодым сырам — выпуск «Буррата» увеличился в 2,5 раза, сыра «Страчателла» — в три раза, сыра «Халлуми» — в два раза в сравнении с 2021 годом.

Большая часть данной продукции поставляется на предприятия общественного питания — в рестораны, кофейни, кафе Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области. Таких клиентов у «Логовской сыроварни» уже больше 60.

Антон Жданов,
руководитель «Логовской сыроварни»:

Увеличение объемов производства стало возможным за счет модернизации производства, оптимизации технологических процессов, но особую роль сыграл уход с российского рынка иностранных компаний, часть доли которых мы успешно заняли.

Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на «Логовской сыроварне»
Дмитрий Лямзин
Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на «Логовской сыроварне»
Дмитрий Лямзин
Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на «Логовской сыроварне»
Дмитрий Лямзин
Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на «Логовской сыроварне»
Дмитрий Лямзин

Чем еще занимается предприятие

В настоящее время продукция представлена в торговых сетях региона и фирменной розничной сети «Логовская сыроварня», которая также активно развивается. Количество собственных магазинов выросло с шести до 20 торговых точек, восемь из которых успешно функционируют в Новосибирске.

«Логовская сыроварня» была создана пять лет назад и сразу взяла курс на импортозамещение, выпуск сыров, которые ранее не производили в Сибири.

Предприятие одним из первых в Алтайском крае запустило выпуск сыров «Моцарелла», «Буррата», «Страчателла», «Халлуми», «Скаморца». Кроме того завод производит выдержанные сыры, срок созревания которых составляет 18 месяцев.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость