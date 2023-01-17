Молодой настойчивый фермер завершил крупный проект на Алтае и готов к продолжению

Сельхозпредпритие «Алтай» в 2022 году завершил строительство крупного животноводческого комплекса на 600 голов скота. Но это не предел. По словам его директора Алексея Горбика, есть планы по увеличению поголовья на этой площадке. Об этом он рассказал в ходе церемонии премии «Менеджер года», на которой получил приз в номинации «Чемпионам от чемпионов».

Сами помещения нового животноводческого комплекса с современным доильным залом параллельного типа «2 на 18» «Алтай» достроил еще в 2021 году. Осенью 2022 года на новом объекте проводили монтаж оборудования.

Руководство уже закупило первую партию нетелей в Новосибирской области.

Всего коопхоз «Алтай» намерен закупить 600 голов. По завершении сделок по покупке скота хозяйство имеет возможность подать документы на получение господдержки за приобретение племенного скота. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривается возмещение до 40% понесенных хозяйством затрат.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Алексей Горбик,

генеральный директор коопхоза «Алтай» ( Завьяловский район):

Планы по развитию этого отделения — увеличить поголовье до 1 тыс. голов. Я думаю, если все будет хорошо, сможем это сделать за один год.

Как реализовывали проект

Еще в 2017 году региональный минсельхоз сообщал, что вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота.

Напомним, стройка началась пять лет назад. Тогда директор предприятия Алексей Горбик рассчитывал, что полностью завершить работы удастся в 2019 году, однако процесс затянулся. За это время увеличилась и стоимость проекта, с первоначальных 140 млн до 300 млн.

В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму Пресс-служба минсельхоза Алтайского края В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму Пресс-служба минсельхоза Алтайского края В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму Пресс-служба минсельхоза Алтайского края В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму Пресс-служба минсельхоза Алтайского края

Что известно о предприятии

Как пишет «Коммерсант», сельхозпредприятие «Алтай» зарегистрировано в 1992 году, в числе владельцев Ольга Казакова, Алексей Горбик и еще два человека. Выручка сельхозпредприятия составила в 2021 году 772 млн рублей, чистая прибыль — 335 млн рублей.

Алексей Горбик известен не только как предприниматель, но и как общественник. В 2021 году он выступил с инициативой по ремонту дороги Родино — Завьялово, качество которой в целом оставляет желать лучшего. По ней ежедневно едут на работу сотрудники хозяйства «Алтай», доставляется продукция.

В сельхозпредприятии работает более 170 человек.