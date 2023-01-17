Молодой настойчивый фермер завершил крупный проект на Алтае и готов к продолжению

Сами помещения нового животноводческого комплекса с современным доильным залом параллельного типа «2 на 18» «Алтай» достроил еще в 2021 году. Осенью 2022 года на новом объекте проводили монтаж оборудования.
Руководство уже закупило первую партию нетелей в Новосибирской области.
Всего коопхоз «Алтай» намерен закупить 600 голов. По завершении сделок по покупке скота хозяйство имеет возможность подать документы на получение господдержки за приобретение племенного скота. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривается возмещение до 40% понесенных хозяйством затрат.
Алексей Горбик,
генеральный директор коопхоза «Алтай» (Завьяловский район):
Планы по развитию этого отделения — увеличить поголовье до 1 тыс. голов. Я думаю, если все будет хорошо, сможем это сделать за один год.
Как реализовывали проект
Еще в 2017 году региональный минсельхоз сообщал, что вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота.
Напомним, стройка началась пять лет назад. Тогда директор предприятия Алексей Горбик рассчитывал, что полностью завершить работы удастся в 2019 году, однако процесс затянулся. За это время увеличилась и стоимость проекта, с первоначальных 140 млн до 300 млн.
Что известно о предприятии
Как пишет «Коммерсант», сельхозпредприятие «Алтай» зарегистрировано в 1992 году, в числе владельцев Ольга Казакова, Алексей Горбик и еще два человека. Выручка сельхозпредприятия составила в 2021 году 772 млн рублей, чистая прибыль — 335 млн рублей.
Алексей Горбик известен не только как предприниматель, но и как общественник. В 2021 году он выступил с инициативой по ремонту дороги Родино — Завьялово, качество которой в целом оставляет желать лучшего. По ней ежедневно едут на работу сотрудники хозяйства «Алтай», доставляется продукция.
В сельхозпредприятии работает более 170 человек.
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