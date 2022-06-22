22 июня
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Экономика

Известное предприятие на Алтае расширило клубничные поля и придумало ягоде имя

«Логовская сыроварня», выпускающая фермерскую молочку и сыры, в 2022 году расширила посевы клубники. Новое для себя направление предприятие начало несколько лет назад с участка в 9 соток, сейчас общая площадь составляет 1,5 га.

Плантации клубники в Первомайском районе.
Плантации клубники в Первомайском районе.
Анна Зайкова

О развитии клубничного направлении рассказал в соцсетях основатель «Логовской сыроварни» Антон Жданов. В настоящий момент предприятие высаживает саженцы на новом участке в 0,5 га и ведет сбор с уже готовой плантации.

«В этом году мы установили вот такое помещение с приставленным охладителем, где происходит набор ягоды по контейнерам, укомплектовка и хранение до последующей отгрузки. Сбор ягоды осуществляется сегодня, завтра она уже отправляется в магазины», — пояснил Антон Жданов.

Предприниматель показал и новую упаковку клубники. Теперь она называется «Логовская. Край, где настоящего через край». Продает ее сыроварня в своих фирменных и сетевых магазинах и доставляет под заказ.

Плантации клубники в Первомайском районе.
Плантации клубники в Первомайском районе.
Анна Зайкова

Что известно о проекте

За два года хозяйстве опробовали в общей сложности более 10 импортных сортов ягоды из Италии, Испании, Голландии. Сроки созревания, урожайность у них разные. Главная задача была — понять и отобрать те сорта, что наиболее подходят для местного климата и земли.

Технология у производителя интенсивная. Клубничные грядки — с поливом. Пленка на грядках даже в знойные дни поддерживает необходимый уровень влаги внутри. Собирают урожай тут с конца апреля по август.

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