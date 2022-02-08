В алтайское село приехали итальянцы, которых ждали почти год

На прошлой неделе в село Зимари Калманского района приехала группа специалистов из Италии. Им предстоит смонтировать и запустить новую производственную линию на местном заводе «Рикон». Иностранцев на предприятии ждали почти год.

Новое оборудование завод «Рикон» закупил в Италии еще в начале прошлого года. Чтобы его правильно смонтировать, специалистов из Европы ждали сначала в феврале 2021-го — не получилось. Проблем добавила пандемия и закрытые границы.

Потом планировалось, что приезд может состояться в октябре, и снова нет.

Как рассказал altapress.ru гендиректор предприятия Олег Махнаков, итальянцы приехали в Зимари в прошлую среду, 2 февраля, и на следующий день приступили к работе.

Свою миссию на заводе они уже выполнили и на днях улетают на родину.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Что завод теперь будет выпускать

Итальянская производственная линия, которую установили в Зимарях, позволяет практически полностью автоматизировать выпуск сыра-косички. Ее производительность в разы выше, чем есть сейчас. Ручной труд фактически сведен к нулю.

Даже плести сырные косы теперь будет автомат.

Правда это не означает, что «плетильщиц» на заводе больше не будет. Сырные косички, созданные руками, сам директор завода называет «классикой производства».

Завод «Рикон». Анна Зайкова

Автоматика будет выпускать партии продукта, ориентированные на вывоз за рубеж — таковы экспортные правила, чтобы участие человека в производстве было минимальным.

Что известно о предприятии

Завод «Рикон» в какой-то степени уникален. Это первое за последние годы молокоперерабатывающее предприятие на Алтае, входящее в структуру крупного сельскохозяйственного кооператива.

Сдатчиками молока для него являются более 1 тыс. личных подсобных хозяйств из нескольких десятков сел сел. Такая практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.

Помимо этого у компании Олега Махнакова есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота. В 2019 году завод завершил очередной этап модернизации, увеличив объемы переработки с 30 до 100 тонн в сутки.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

На предприятии выпускают сыр-косичку, рассольные адыгейские сыры и сливочное масло.