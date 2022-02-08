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Алтайские продукты

В алтайское село приехали итальянцы, которых ждали почти год

На прошлой неделе в село Зимари Калманского района приехала группа специалистов из Италии. Им предстоит смонтировать и запустить новую производственную линию на местном заводе «Рикон». Иностранцев на предприятии ждали почти год.

Процесс производства.
Процесс производства.
Завод «Рикон»

Новое оборудование завод «Рикон» закупил в Италии еще в начале прошлого года. Чтобы его правильно смонтировать, специалистов из Европы ждали сначала в феврале 2021-го — не получилось. Проблем добавила пандемия и закрытые границы.

Потом планировалось, что приезд может состояться в октябре, и снова нет.

Как рассказал altapress.ru гендиректор предприятия Олег Махнаков, итальянцы приехали в Зимари в прошлую среду, 2 февраля, и на следующий день приступили к работе.

Свою миссию на заводе они уже выполнили и на днях улетают на родину.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова

Что завод теперь будет выпускать

Итальянская производственная линия, которую установили в Зимарях, позволяет практически полностью автоматизировать выпуск сыра-косички. Ее производительность в разы выше, чем есть сейчас. Ручной труд фактически сведен к нулю.

Даже плести сырные косы теперь будет автомат.

Правда это не означает, что «плетильщиц» на заводе больше не будет. Сырные косички, созданные руками, сам директор завода называет «классикой производства».

Завод &quot;Рикон&quot;.
Завод «Рикон».
Анна Зайкова

Автоматика будет выпускать партии продукта, ориентированные на вывоз за рубеж — таковы экспортные правила, чтобы участие человека в производстве было минимальным.

Что известно о предприятии

Завод «Рикон» в какой-то степени уникален. Это первое за последние годы молокоперерабатывающее предприятие на Алтае, входящее в структуру крупного сельскохозяйственного кооператива.

Сдатчиками молока для него являются более 1 тыс. личных подсобных хозяйств из нескольких десятков сел сел. Такая практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.

Помимо этого у компании Олега Махнакова есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота. В 2019 году завод завершил очередной этап модернизации, увеличив объемы переработки с 30 до 100 тонн в сутки.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова

На предприятии выпускают сыр-косичку, рассольные адыгейские сыры и сливочное масло.

Факт

10−11 марта altapress.ru совместно с министерством сельского хозяйства Алтайского края проводит онлайн конференцию «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.

Программу мероприятия и подробную информацию об участии можно найти здесь.

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