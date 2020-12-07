В Барнауле открылись сразу два фермерских магазина с натурпродуктом

Сеть «Калина Малина» по франшизе на Алтай уже заходила. В 2016 году в столице края открылись две торговые точки под названием «Крестьянское хозяйство Волкова», что по сути одно и то же и принадлежит кузбасскому предпринимателю Александру Волкову.
Но торговля не пошла: буквально через полгода закрылся магазин на пр. Красноармейском.
Тогда представитель Волкова на Алтае говорил, что с первым франчайзи еще до закрытия его магазина были проблемы.
Из-за противоречий его лишили названия.
Буквально месяц назад закрылась торговая точка и в Индустриальном районе, на пересечении Балтийской и Лазурной. Теперь здесь отдел «Мясная лавка» «Барнаульского пищевика».
Новый магазин «Калина Малина» инвестор открыл сам, без участия партнеров. Он располагается на ул. Антона Петрова.
«Молочная продукция, сыры, морсы, мед, выпечка, десерты и многое другое от фермеров Сибири радует гостей, первого магазина в городе Барнаул», — сообщается в соцсетях компании.
Что сделала сыроварня
Спустя два дня после открытия «Калины Малины» в центре Барнаула перерезали ленточку у входа в новый магазин «Логовская сыроварня». Для бизнесмена Антона Жданова, основателя одноименного предприятия в Первомайском районе, первый подобный опыт.
До этого сыроварня работала только на фермерских рынках. Свой собственный магазин у производителя появился впервые.
«В нашем первом магазине мы подобрали для вас расширенный ассортимент исключительно проверенных производителей и исключительно натурального, качественного состава», — сообщает «Логовская сыроварня» в Instagram.
Ранее небольшие фермерские хозяйства рассказывали altapress.ru, какие каналы продаж выбирали в кризисном 2020 году.