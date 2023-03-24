24 марта
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Экономика

Жрать и размножаться. Алтайский ученый призвал сокращать посевы, чтобы победить вредителей-пришельцев

Алтайским аграриям необходимо сократить посевы рапса, чтобы остановить засилье вредителей, которые появляются на полях вместе с этой культурой. Такое заявление на агрономической конференции сделал Григорий Стецов, ведущий научного сотрудника «Алтайского НИИ сельского хозяйства».

Рапс.
Рапс.
СС0

По словам ученого, в 2023 году в регионе могут проявиться все разновидности вредителей.

«Они живые, им надо жрать и размножаться. Естественно, по некоторым видам бывают паузы на год-два, но в основном они воспроизводятся ежегодно. Предсказать более детально спады и всплески достаточно трудно. Еще труднее, чем предсказать погоду», — отметил Стецов.

Наиболее опасным вредителем на рапсе ученый считает капустную моль, борьба с которой имеющимися химическими средствами не всегда приносит желаемого результата.

«Алтайскому краю необходимо постепенно уходить от рапса. У нас есть еще достаточно крестоцветных культур, менее подверженных повреждениям вредителями. Это, например, горчица или сурепица. У капустной моли есть ферменты, позволяющие ей паразитировать на рапсе и преодолевать внутреннюю защитную систему растения. По другим культура это не так выраженно», — сообщил Стецов.

Рапс.
Рапс.
СС0

По мнению ученого, отказ от рапса приведет к сокращению валового сбора масличных в Алтайском крае примерно на 5−7%.

«Это менее важно, чем десятикратные обработки полей», — объяснил Григорий Стецов.

Напомним, из-за многократных обработок рапса в 2022 году вновь возникали проблемные ситуации с замором пчел. Пчеловоды обвиняли в этом сельхозпроизводителей, которые без предупреждения обрабатывают поля. Сами аграрии утверждали, что пасечники устанавливают ульи в логах и лесополосах, не предупреждая их об этом.

По данным минсельхоза Алтайского края, в 2022 году посевы рапса в регионе составляли 196,2 тыс. га. Ведомство полагает, что нынешней весной площади под этой культурой немного сократятся, на 200 га.

Рапс.
Рапс.
СС0

В «Агросоюзе» подсчитали, что рентабельность рапса в прошлом году варьировалась от 10 до 30%.

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