8 августа
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Жизнь

Пятикратное превышение дозировки пестицидов выявлено в местах гибели пчел в Алтайском крае

Причиной массовой гибели пчел в Алтайском крае ожидаемо стали химикаты, которыми фермеры обрабатывают поля от вредителей. К таким выводам пришли эксперты Россельхознадзора по итогам расследования таких инцидентов в Петропавловском и Усть-Калманском районах. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Выявлено пятикратное превышение допустимой дозировки пестицидов. Агрохимикаты действовали на пчел как нервнопаралитический яд. Также имелись претензии к аграриям и в части технологии использования химических веществ.

Далеко не всегда фермеры соблюдали закон об оповещении пчеловодов за трое суток до обработки полей пестицидами. Например, в Петропавловском районе объявили, что обработки посевов будут проводиться с 1 мая по 1 октября.

Зафиксированы случаи, когда не указывались класс опасности агрохимикатов и территория, на которой они распылялись.

По выявленным нарушениям возбуждены административные дела, которые грозят фермерам штрафами от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ведомство планирует провести расследования гибели пчел и в других районах, откуда поступили жалобы. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о 14 субъектах.

Напомним, в Троицком и Локтевском районах Алтайского края погибли тысячи пчелосемей, часть пасек пострадали в Тюменцевском районе. По словам фермеров, пчелы погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Точнее — из-за позднего предупреждении о предстоящем распылении.

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