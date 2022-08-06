Пятикратное превышение дозировки пестицидов выявлено в местах гибели пчел в Алтайском крае

Причиной массовой гибели пчел в Алтайском крае ожидаемо стали химикаты, которыми фермеры обрабатывают поля от вредителей. К таким выводам пришли эксперты Россельхознадзора по итогам расследования таких инцидентов в Петропавловском и Усть-Калманском районах. Об этом сообщают « Вести-Алтай ».

Выявлено пятикратное превышение допустимой дозировки пестицидов. Агрохимикаты действовали на пчел как нервнопаралитический яд. Также имелись претензии к аграриям и в части технологии использования химических веществ.

Далеко не всегда фермеры соблюдали закон об оповещении пчеловодов за трое суток до обработки полей пестицидами. Например, в Петропавловском районе объявили, что обработки посевов будут проводиться с 1 мая по 1 октября.

Зафиксированы случаи, когда не указывались класс опасности агрохимикатов и территория, на которой они распылялись.

По выявленным нарушениям возбуждены административные дела, которые грозят фермерам штрафами от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ведомство планирует провести расследования гибели пчел и в других районах, откуда поступили жалобы. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о 14 субъектах.

Напомним, в Троицком и Локтевском районах Алтайского края погибли тысячи пчелосемей, часть пасек пострадали в Тюменцевском районе. По словам фермеров, пчелы погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Точнее — из-за позднего предупреждении о предстоящем распылении.