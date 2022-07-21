Тысячи пчелосемей погибли еще в одном районе Алтайского края

По словам фермеров, пчелы погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Точнее — о позднем предупреждении о предстоящем распылении.

«Разбираться в том, почему фермеру и пчеловодам не удалось договориться теперь поздно, говорят последние. Пасеки уже погибли. Сельчане намерены получить результаты экспертизы — доказать, что причина смерти пчёл именно обработка, затем хотят обратиться в суд», — пишет СМИ.