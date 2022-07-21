21 июля
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Происшествия

Тысячи пчелосемей погибли еще в одном районе Алтайского края

В Троицком и Локтевском районах Алтайского края погибли тысячи пчелосемей, часть пасек пострадали в Тюменцевском районе, сообщают «Вести Алтай».

Пчела.
Пчела.
Фото из открытых источников.

По словам фермеров, пчелы погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Точнее — о позднем предупреждении о предстоящем распылении.

«Разбираться в том, почему фермеру и пчеловодам не удалось договориться теперь поздно, говорят последние. Пасеки уже погибли. Сельчане намерены получить результаты экспертизы — доказать, что причина смерти пчёл именно обработка, затем хотят обратиться в суд», — пишет СМИ.

Напомним, первую массовую гибель пчел зафиксировали в середине июня.

После чего пчелы начали массово гибнуть в разных районах края.

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