Тысячи пчелосемей погибли еще в одном районе Алтайского края

По словам фермеров, пчелы погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Точнее — о позднем предупреждении о предстоящем распылении.
«Разбираться в том, почему фермеру и пчеловодам не удалось договориться теперь поздно, говорят последние. Пасеки уже погибли. Сельчане намерены получить результаты экспертизы — доказать, что причина смерти пчёл именно обработка, затем хотят обратиться в суд», — пишет СМИ.
Напомним, первую массовую гибель пчел зафиксировали в середине июня.
После чего пчелы начали массово гибнуть в разных районах края.