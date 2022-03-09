Алтайский завод будет поставлять комплектующие для КамАЗа, оставшегося без импортных запчастей

В марте завод перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов.

Об этом гендиректор торгово-финансовой компании «КамАЗ» Дмитрий Леонов сообщил в письме руководителям дилеров концерна.

«В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — написал Леонов.

Речь идет об Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ), расположенном в Барнауле.

Представитель КамАЗа Олег Афанасьев подтвердил, что на данный момент предприятие полностью обеспечено комплектующими и планирует продолжить выпуск других, более дорогих, серий грузовиков.

Компания прорабатывает поставку комплектующих, при этом все больше она будет смещаться на более локализованный в России модельный ряд К3.

Он охватывает всю потребность рынка, в том числе и в сегменте магистральных тягачей. Тягачи К3 менее комфортны, но спроса на премиум-тягачи в ближайшие полгода не будет, заявил Афанасьев.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей.