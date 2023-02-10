Алтайский завод начал выпускать топливо пожарче, чем бурый уголь

Как рассказал «Алтайской ниве» начальник производства Федор Соловьев, шелуха, полученная в процессе обработки зерна, идет в котельную для вырабатывания пара. Излишки шелухи прессуются в топливны брикеты.
Необходимое оборудование завод приобрел в Волгограде. Производимые топливные брикеты прошли экспертизу в барнаульском институте.
Там было получено официальное заключение которое подтвердило, что теплота сгорания у гречневых брикетов выше, чем у бурого угля — 3−3,2 тыс. ккал на кг у угля против 3,9 тыс. ккал на кг — у топливных брекетов. При этом золы уголь оставляет больше.
Ранее altapress.ru сообщал о заводе «Целина», который также реализует гречневую лузгу. Предприятие отправляло ее в Китай, где алтайской лузгой набивали ортопедические подушки.
В этой стране они очень распространены: среднестатистический китаец меняет гречневую подушку два-три раза в год, а то и чаще. Если вспомнить, сколько людей проживает в Китае, можно понять: рынок этот перспективный.
Что еще известно о предприятии
Заринский крупяной завод перезапустили в сентябре 2022 года новые собственники из Новосибирска.
«По сути, мы пришли на пустое место, — рассказал гендиректор завода Вадим Марков. — Начали с того, что ремонтировали то, что осталось, проводили химочистку котлов, установили новую водоочистительную систему, приобретали оборудование, необходимое для технологического процесса. В итоге сумма инвестиций превысила планируемый лимит. Но останавливаться из-за этого не собираемся».
На сегодняшний день 1−1,2 тыс. тонн гречихи в месяц. Крупу заринский завод продает в Алтайском крае, Кемеровской области, на Урале и в центральной части России.