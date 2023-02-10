Алтайский завод начал выпускать топливо пожарче, чем бурый уголь

Компания «Перспектива», развивающая крупяной завод в Заринске, начала выпускать топливные брикеты из гречневой шелухи. Часть этой продукции предприятие использует для собственных целей, часть — продает. Как показали исследования, топливо имеет существенные преимущества даже перед углем.

Как рассказал «Алтайской ниве» начальник производства Федор Соловьев, шелуха, полученная в процессе обработки зерна, идет в котельную для вырабатывания пара. Излишки шелухи прессуются в топливны брикеты.

Необходимое оборудование завод приобрел в Волгограде. Производимые топливные брикеты прошли экспертизу в барнаульском институте.

Там было получено официальное заключение которое подтвердило, что теплота сгорания у гречневых брикетов выше, чем у бурого угля — 3−3,2 тыс. ккал на кг у угля против 3,9 тыс. ккал на кг — у топливных брекетов. При этом золы уголь оставляет больше.

Ранее altapress.ru сообщал о заводе «Целина», который также реализует гречневую лузгу. Предприятие отправляло ее в Китай, где алтайской лузгой набивали ортопедические подушки.

Крупозавод «Целина» из Целинного района в этом году увеличил поставки гречневой лузги в Китай. Олег Богданов , altapress.ru

В этой стране они очень распространены: среднестатистический китаец меняет гречневую подушку два-три раза в год, а то и чаще. Если вспомнить, сколько людей проживает в Китае, можно понять: рынок этот перспективный.

Что еще известно о предприятии

Заринский крупяной завод перезапустили в сентябре 2022 года новые собственники из Новосибирска.

«По сути, мы пришли на пустое место, — рассказал гендиректор завода Вадим Марков. — Начали с того, что ремонтировали то, что осталось, проводили химочистку котлов, установили новую водоочистительную систему, приобретали оборудование, необходимое для технологического процесса. В итоге сумма инвестиций превысила планируемый лимит. Но останавливаться из-за этого не собираемся».

Гречиха. Анна Зайкова

На сегодняшний день 1−1,2 тыс. тонн гречихи в месяц. Крупу заринский завод продает в Алтайском крае, Кемеровской области, на Урале и в центральной части России.