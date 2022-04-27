27 апреля
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Экономика

Алтайский завод планирует выпускать двигатели для челябинских тракторов

Гендиректор Алтайского моторостроительного завода Александр Попов и руководство «ЧТЗ-УРАЛТРАК» обсудили вопросы сотрудничества, сообщает правительство региона.

Работа в поле. Трактор.
Работа в поле. Трактор.
Pixabay.com.

«На совместном совещании в Челябинске была отмечена высокая заинтересованность Челябинского тракторного завода в заказах по изготовлению комплектующих алтайских двигателей. В рамках налаживания возможного сотрудничества стороны обсудили очередность выпуска основных деталей двигателей АМЗ», — отметили в алтайском минпроме.

На начальном этапе планируется изготовление первоочередных деталей 6-цилиндрового двигателя: блока двигателя, головки блока и шатунов.

На следующей стадии ожидается освоение коленчатого и распределительного валов, затем топливной аппаратуры.

Также обсудили возможность реализации инвестиционного проекта по производству комплектующих двигателей алтайского завода непосредственно на территории челябинского предприятия.

Ранее сообщили про Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), который будет поставлять комплектующие для КамАЗа, оставшегося без импортных запчастей.

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