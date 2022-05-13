13 мая
Промышленность Алтая
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Экономика

Алтайский завод завершает крупный инвестпроект и полностью вытесняет продукцию Украины

Барнаульский завод мехпрессов в ближайшее время планирует получить последнюю партию оборудования для новой производственной линии. Выпускать здесь будут колесные диски для крупногабаритной техники. Ранее эту продукцию в Россию поставляли преимущественно из Украины.

Кировец. Машиностроение. Трактор.
Кировец. Машиностроение. Трактор.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как рассказал altapress.ru Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая, оборудование для покраски дисков должно было поступить на завод еще в 2021 году. Однако из-за ковидных ограничений сроки его сборки существенно сдвинулись.

Предполагается, что мощность нового производства позволит выпускать около 80 тыс. дисков в год. В настоящий момент предприятие выпуск продукции осуществляет в ограниченном количестве. Полностью запустить линию на заводе планируют осенью нынешнего года.

Чем уникален проект

Диски для сельхозтехники — продукт штучный. В России их до сих пор не производят, до последнего времени основные поставки шли с Украины. В 2014 году, когда у соседа начались проблемы, на барнаульском заводе задумались об импортозамещении, а в 2016-том начали его реализовывать.

Работа в поле. Трактор.
Работа в поле. Трактор.
Pixabay.com.

В 2019 году на «Сибирском дне поля» барнаульский завод мехпрессов впервые представлял опытные образцы новых дисков от 20 до 54 дюймов. Спустя год были достигнуты первые договоренности о поставках.

О желании закупать колесные диски в Барнауле заявил директор «Петербургского тракторного завода» Сергей Серебряков. По словам Виктора Мещерякова, сейчас уже есть заказы из Белоруссии.

Справка

Завод механических прессов был основал в 1857 году в Одессе. Как и многие советские предприятия в 1941 году его эвакуировали из оккупированных территорий. В сентябре того же года завод на новом месте дислокации начал выпускать минометы и мехпресса.

В СССР после войны кузнечные пресса производили 39 заводов, среди них и барнаульский. Сейчас таких предприятий в стране восемь.

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