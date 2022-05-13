Алтайский завод завершает крупный инвестпроект и полностью вытесняет продукцию Украины

Барнаульский завод мехпрессов в ближайшее время планирует получить последнюю партию оборудования для новой производственной линии. Выпускать здесь будут колесные диски для крупногабаритной техники. Ранее эту продукцию в Россию поставляли преимущественно из Украины.

Как рассказал altapress.ru Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая, оборудование для покраски дисков должно было поступить на завод еще в 2021 году. Однако из-за ковидных ограничений сроки его сборки существенно сдвинулись.

Предполагается, что мощность нового производства позволит выпускать около 80 тыс. дисков в год. В настоящий момент предприятие выпуск продукции осуществляет в ограниченном количестве. Полностью запустить линию на заводе планируют осенью нынешнего года.

Чем уникален проект

Диски для сельхозтехники — продукт штучный. В России их до сих пор не производят, до последнего времени основные поставки шли с Украины. В 2014 году, когда у соседа начались проблемы, на барнаульском заводе задумались об импортозамещении, а в 2016-том начали его реализовывать.

Работа в поле. Трактор. Pixabay.com.

В 2019 году на «Сибирском дне поля» барнаульский завод мехпрессов впервые представлял опытные образцы новых дисков от 20 до 54 дюймов. Спустя год были достигнуты первые договоренности о поставках.

О желании закупать колесные диски в Барнауле заявил директор «Петербургского тракторного завода» Сергей Серебряков. По словам Виктора Мещерякова, сейчас уже есть заказы из Белоруссии.