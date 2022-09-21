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Экономика

Алтайский зернопереработчик «Гилевский элеватор» сменил владельца

С 14 сентября новым собственником «Гилевского элеватора», владеющего крупными зерновыми активами в Алтайском крае, стало акционерное общество «Рентар». Об этом рассказал «Интерфакс».

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

Ранее собственником «Гилевского элеватора» был Андрей Тикиляйнен. Ему также принадлежали несколько московских фирм в различных долях.

Но участники зернового рынка сообщали, что фактически предприятие контролировал барнаульский бизнесмен Алексей Мельников. Официально, по данным ЕГРЮЛ, Мельников возглавил «Гилевский элеватор» 18 июня 2021 года.

Компании «Рентар» принадлежат 100% в «Гилевском элеваторе» и «Алтайских элеваторах». Ее руководитель — все тот же Алексей Мельников.

Интерес к «Гилевскому элеватору» ранее проявляла Группа компаний «Русагро» (крупнейший агрохолдинг России). Но элеватор она все же не купила, и в ГК «Русагро» «Интерфаксу» сообщили, что «Рентар» не имеет отношения к агрохолдингу.

«Гилевский элеватор» занимается хранением и складированием зерна. Выручка предприятия в 2021 году составила 120 млн рублей, чистая прибыль — более 30 млн рублей.

На «Гилевском элеваторе» выпускают пшеничную муку, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, комбикорм и кормосмеси.

Ранее апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода «Кучуксульфат».

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