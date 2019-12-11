Алтайское минэкономразвития обрело временного руководителя

Временно исполнять обязанности руководителя министерства экономического развития Алтайского края будет Анатолий Нагорнов, который занимает пост замминистра ведомства.

К обязанностям он приступил 10 декабря, подтвердили altapress.ru в министерства. На сайте информацию еще не обновили.

Ранее Анатолий Нагорнов уже был руководителем ведомства, но также только на время после ухода Николая Чинякова в 2018 году.

В этот раз Нагорнов подменяет ушедшего в отставку 9 декабря Павла Дитятева.

Анатолий Нагорнов окончил АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности «Парогенераторостроение», прошел обучение в аспирантуре кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Проходил службу в Вооруженных силах Советской армии. Работал на Барнаульском котельном заводе производственного объединения «Сибэнергомаш», а также на Алтайском приборостроительном заводе.

Также за плечами Нагорнова серьезная чиновничья карьера. Он работал в барнаульском горисполкоме, комитете администрации Алтайского края по экономике, в главном управлении экономики и инвестиций края.