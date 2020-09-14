Алтайское минприроды требует от бывшего арендатора лесов беспрецедентную сумму

Министерство природных ресурсов и экологии края требует от барнаульской фирмы «Салаир», арендовавшей крупные лесные угодья, беспрецедентную сумму — более 1,5 млрд рублей за незаконную заготовку древесины. Иску предшествовал другой судебный процесс, в ходе которого это ведомство добилось признания ничтожными сделок по передаче лесных участков от «Каменского ЛДК» к «Салаиру».

19 тысяч фур леса

Точная сумма иска, поданного министерством в краевой арбитраж, — 1 501 361 138 рублей 77 копеек. Этой суммой ведомство оценивает неосновательное обогащение фирмы «Салгир», рассчитанное по стоимости незаконно, по его мнению, заготовленной древесины.

Период рубок — чуть больше трех лет: с 26 августа 2016 года по 16 декабря 2019-го. Общий объем срубленной древесины — почти миллион кубометров: 936 тыс. По расчетам altapress.ru, такой объем можно было бы разместить примерно в 19 тысячах еврофур (не более 43 кубов в каждой).

Подробности иска, поданного 3 сентября и принятого к рассмотрению, пока неизвестны.

Правосудие. Суд СС0

Аналогичные иски

Между тем, в эти же дни минприроды подало иски со сходными требованиями еще и к дочерним структурам крупнейшего в регионе лесопользователя и инвестора — ЛХК «Алтайлес».

Так, с «Ребрихинского лесхоза» ведомство рассчитывает взыскать неосновательное обогащение за незаконно заготовленную древесину на 28 млн рублей, с «Алеусского леса» — на 20 млн. Иск к последней компании в холдинге уже прокомментировали.

Взыскание такой суммы приведет к ее банкротству, работу потеряют 154 сотрудника. В то же время фирма «Салаир», как сообщили altapress.ru в ЛХК «Алтайлес», это самостоятельное предприятие (то есть не «дочка»), являющееся его партнером. Но поданный к ней иск на 1,5 млрд рублей может коснуться и холдинга.

Иск может коснуться тех предприятий холдинга «Алтайлес», которые с письменного согласия минприроды края заключили с «Салаиром» договоры субаренды на заготовку древесины", — пояснили в ЛХК.

Семинар о восстановлении леса после сплошных рубок. altaipriroda.ru

Предусмотрено договором

Надо сказать, что в 2019 году минприроды инициировало несколько судебных разбирательств с холдингом «Алтайлес». Следствием разбирательств было расторжение с его дочерними структурами договоров аренды крупных участков леса.

В одном из таких исков как раз фигурирует фирма «Салаир», которой передал участки леса «Каменский ЛДК» (входит в «Алтайлес»).

Участки общей площадью более 550 тыс. гектаров передали в аренду «Каменскому ЛДК» в связи с началом реализации приоритетного проекта «Создание площадки лесопиления в Камень-на-Оби» в 2011 году на 49 лет без аукциона.

При этом в договоре аренды было предусмотрено право «Каменского ЛДК» с согласия арендодателя сдавать участки в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору другим лицам.

Каменский ЛДК. Холдинговая компания «Алтайлес».

Иск три года спустя

Приоритетный проект был реализован. И после этого, в 2016 году, «Каменский ЛДК» провел реорганизацию. По решению учредителей из него выделили фирму «Альянс ЛК», которой передали права арендатора. Фирма присоединилась к «Салаиру» — к этой фирме и перешли права и обязанности арендатора.

В ходе суда представитель «Салаира» объяснил: минприроды об этом уведомили в том же 2016 году, более того — стороны заключили об этом допсоглашение, изменив реквизиты арендатора.

Однако затем минприроды сочло, что передача прав арендатора «Салаиру», которую в ведомстве трактовали как сделки перезайми, неправомерна, так как ведомство не дало на это согласия. В этом же иске минприроды потребовал расторгнуть договор аренды с «Каменским ЛДК».

Лесовоз pixabay.com

Забрали 550 млн га

Минприроды и «Каменский ЛДК» судились до лета 2020 года. И в июле сделки перенайма окончательно признали ничтожными.

Фирму «Салаир» заставили вернуть участки «Каменскому ЛДК». Договор аренды участков был расторгнут.

И вот теперь минприроды требует от «Салаира» 1,5 млрд рублей за незаконно, по мнению ведомства, вырубленные кубометры.

По данным сервиса Kartoteka.ru, выручка этой фирмы в 2019 году составляла 290 млн рублей, прибыль — 129 млн. Если суд примет решение в пользу чиновников, исполнимость такого вердикта вызывает большие сомнения.