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20 декабря
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Экономика

Алтайское правительство и работодатели прописали документ о росте зарплат в 2020 году

К 2024 году средняя заработная плата в Алтайском крае должна достичь 40 тыс. рублей. Такую цель поставила перед собой трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
altairegion22.ru

В комиссию вошли представители краевого правительства, профсоюзов и объединения работодателей.

20 декабря на заседании все стороны подписали соглашение, в котором определили размеры роста средней заработной платы в 2020 году, а также внесли изменения в МРОТ.

«У работодателей, которые финансируются из бюджета или государственных внебюджетных фондов, своя политика, ориентированная на указы президента и другое государственное регулирование. А вот что касается внебюджетного сектора, реального сектора, бизнеса, здесь мы договариваемся. И сегодня мы скрепляем договоренности соглашениями.

Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», — заявил на заседании губернатор Виктор Томенко.

Изменения коснулись и регионального минимального размера оплаты труда, которое сейчас составляет 13 тыс. рублей. С 2020 года туда не будут включаться выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

Напомним, что ранее вопрос об увеличении заработной платы также обсудили в городской администрации Барнаула.

Отметим, что средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе. По итогам трех кварталов 2019 года этот показатель в регионе составил 26 912 рублей.

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