Алтайское правительство и работодатели прописали документ о росте зарплат в 2020 году

В комиссию вошли представители краевого правительства, профсоюзов и объединения работодателей.
20 декабря на заседании все стороны подписали соглашение, в котором определили размеры роста средней заработной платы в 2020 году, а также внесли изменения в МРОТ.
«У работодателей, которые финансируются из бюджета или государственных внебюджетных фондов, своя политика, ориентированная на указы президента и другое государственное регулирование. А вот что касается внебюджетного сектора, реального сектора, бизнеса, здесь мы договариваемся. И сегодня мы скрепляем договоренности соглашениями.
Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», — заявил на заседании губернатор Виктор Томенко.
Изменения коснулись и регионального минимального размера оплаты труда, которое сейчас составляет 13 тыс. рублей. С 2020 года туда не будут включаться выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.
Напомним, что ранее вопрос об увеличении заработной платы также обсудили в городской администрации Барнаула.
Отметим, что средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе. По итогам трех кварталов 2019 года этот показатель в регионе составил 26 912 рублей.