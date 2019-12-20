Алтайское правительство и работодатели прописали документ о росте зарплат в 2020 году

В комиссию вошли представители краевого правительства, профсоюзов и объединения работодателей.

20 декабря на заседании все стороны подписали соглашение, в котором определили размеры роста средней заработной платы в 2020 году, а также внесли изменения в МРОТ.

«У работодателей, которые финансируются из бюджета или государственных внебюджетных фондов, своя политика, ориентированная на указы президента и другое государственное регулирование. А вот что касается внебюджетного сектора, реального сектора, бизнеса, здесь мы договариваемся. И сегодня мы скрепляем договоренности соглашениями.

Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», — заявил на заседании губернатор Виктор Томенко.