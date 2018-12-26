Алтайское правительство поддержит промышленников, если они повысят зарплаты

Климин напомнил: губернатор поручил всем без исключения кураторам отраслей уделять особое внимание зарплатам.

В отличие от бюджетной сферы, где зарплату можно поднять в приказном порядке, частного предпринимателя сделать это не заставишь. Его нужно заинтересовать. Потому при принятии решения об оказании поддержки тому или иному предприятию одним из главных условий мы ставим обязательство по повышению заработной платы. Нередки случаи, когда претенденты на поддержку не могли получить ее, пока не доводили зарплату на предприятии хотя бы до средней по региону.