Алтайское правительство поддержит промышленников, если они повысят зарплаты

Климин напомнил: губернатор поручил всем без исключения кураторам отраслей уделять особое внимание зарплатам.
Александр Климин,
министр промышленности Алтайского края:
В отличие от бюджетной сферы, где зарплату можно поднять в приказном порядке, частного предпринимателя сделать это не заставишь. Его нужно заинтересовать. Потому при принятии решения об оказании поддержки тому или иному предприятию одним из главных условий мы ставим обязательство по повышению заработной платы. Нередки случаи, когда претенденты на поддержку не могли получить ее, пока не доводили зарплату на предприятии хотя бы до средней по региону.
О чем договорились власть, бизнес и профсоюзы
27 ноября правительство, профсоюзы и бизнес подписали трехстороннее соглашение. По нему в 2019 году темп роста средней зарплаты в организациях, где она сложилась менее 22 тысяч рублей, должен быть не ниже 115%. Там, где платят от 22 тысяч до 27 тысяч рублей — 110%.
Томенко, комментируя соглашение, сказал, что в реальном секторе средняя зарплата ниже, чем в бюджетной сфере. За 10 месяцев 2018 года, например, она составила 24 тысячи рублей, в то время как у бюджетников — почти 26,5 тысяч.
Напомним, что в свое время экс-губернатор Александр Карлин поставил сельхозпроизводителям задачу довести среднюю зарплату на своих предприятиях до 10 тысяч рублей. Тогда уровень оплаты труда на селе был крайне низким. Поддержку стали оказывать только при выполнении условия о 10 тысячах. Мера сработала — уровень среднего размера зарплат действительно вырос.