Алтайское предприятие решило собрать то, что еще никто в России не делает

Предприятие «РУФ-2» на своей площадке в Поспелихе собрало первый образец поворотных осей для крупнотоннажной техники. По словам Игоря Башмакова, главы администрации района, в перспективе компания сможет заниматься промышленной сборкой подобных осей. В России данное направление совершенно не освоено.

Как рассказали на предприятии, комплектующие для поворотных осей пришлось заказывать в трех городах России. Сейчас собранный в Поспелихе образец находится на испытании.

Ранее поворотные оси и рессоры для своей техники «РУФ-2» закупал в Италии и Турции, однако с введение санкций с поставками начались проблемы. И если по рессорам уже нашлись производители в Челябинске, то по поворотным осям есть проблемы. Шины для колес производитель заказывает в Индии.

По словам Игоря Башмакова, если испытания осевых образцов пройдут удачно, предприятие сможет заниматься их промышленной сборкой, разместить которую планируется уже в Барнауле.

В Поспелихе машиностроительная компания собирает многофункциональные прицепы под сыпучие грузы объемом до 40 тонн. Практически все комплектующие «РУФ-2» изготавливает самостоятельно.

Напомним, ранее в Барнауле завод мехпрессов начал выпускать колесные диски для крупногабаритной техники. Ранее эту продукцию в Россию поставляли преимущественно из Украины.

Как рассказал altapress.ru Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая, оборудование для покраски дисков должно было поступить на завод еще в 2021 году. Однако из-за ковидных ограничений сроки его сборки существенно сдвинулись.

Предполагается, что мощность нового производства позволит выпускать около 80 тыс. дисков в год.