Алтайское УФАС проверит скачок цен на гречиху

Алтайские антимонопольщики занялись анализом объемов производства и цен на гречиху. Ведомство направило соответствующие запросы сельхозтоваропроизводителям и переработчикам края.

Ответы участников рынка уже начали поступать в управление, сообщили в ведомстве. Обзор с выводами будет готов после всестороннего анализа данных.

На основе этих данных антимонопольщики определят обоснованность цен и проверят соблюдение закона во всех звеньях производственно-торговой цепочки вплоть до ритейла.

Наказание будет только в том случае, если выяснится, что доминирующие на рынке игроки по соглашению друг с другом подняли цены без объективных причин.

Также в ФАС напомнили всем участникам рынка о недопустимости «непродуманных высказываний в СМИ о планируемом поведении на рынке, так как они могут способствовать координированию ценовой политики и привести к нарушению антимонопольного законодательства».

Что случилось с алтайской гречихой?

Алтайкрайстат опубликовал данные о текущей стоимости зерна в регионе. Практически по всем видам культур они выросли, за исключением овса и соевых бобов. Скачкообразный рост в Алтайском крае продемонстрировали закупочные цены на гречиху и просо.

Стоимость тонны гречихи стала предметом серьезного спора между сельхозпроизводителями и зернопереработчиками на Алтае.

Аграрии считают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.

Председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов Сергей Маслов выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края.