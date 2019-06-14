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Экономика

Алтайскому краю из-за бедности назначат министра-куратора

Алтайский край вошел в число десяти самых проблемных регионов России, которые получат куратора — министра федерального правительства. Наш регион, вероятно, будет курировать министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Об этом говорится в адресной записке председателю правительства Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, фото которой распространили телеграм-каналы.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
kremlin.ru

Подлинность копии письма «Ведомостям» подтвердили три федеральных чиновника.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. К проблемным отнесли республики Алтай, Карелия, Тыва, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Чувашскую Республику, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.

Они заняли худшие позиции по следующим показателям:

  • «среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент соотношениям стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг»,
  • «доля населения с денежными доходами ниже региональный величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации»,
  • «уровень безработицы».
  • «инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения».

Серьезная проблема Алтайского края — безработица и низкие доходы населения. Вероятно, поэтому курировать регион будет министр труда и социальной защиты. Так считает алтайская коммунистка, депутат АКЗС Вероника Лапина.

Напомним, Дмитрий Медведев заявлял о том, что у проблемных регионов появятся кураторы, еще в конце марта 2019 года. Тогда он при перечислении назвал Алтай. Из-за путаницы в федеральных СМИ сначала решили, что речь идет о нашем регионе, но позже оказалось, что о Республике Алтай. На это обратила внимание пресс-служба правительства края. Однако, как оказалось, наш регион все же попал в число неблагополучных, требующих особого внимания федеральных чиновников.

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