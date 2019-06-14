Алтайскому краю из-за бедности назначат министра-куратора

Подлинность копии письма «Ведомостям» подтвердили три федеральных чиновника.
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. К проблемным отнесли республики Алтай, Карелия, Тыва, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Чувашскую Республику, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.
Они заняли худшие позиции по следующим показателям:
- «среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент соотношениям стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг»,
- «доля населения с денежными доходами ниже региональный величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации»,
- «уровень безработицы».
- «инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения».
Серьезная проблема Алтайского края — безработица и низкие доходы населения. Вероятно, поэтому курировать регион будет министр труда и социальной защиты. Так считает алтайская коммунистка, депутат АКЗС Вероника Лапина.
Напомним, Дмитрий Медведев заявлял о том, что у проблемных регионов появятся кураторы, еще в конце марта 2019 года. Тогда он при перечислении назвал Алтай. Из-за путаницы в федеральных СМИ сначала решили, что речь идет о нашем регионе, но позже оказалось, что о Республике Алтай. На это обратила внимание пресс-служба правительства края. Однако, как оказалось, наш регион все же попал в число неблагополучных, требующих особого внимания федеральных чиновников.