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Политика

Дмитрий Медведев назначит Алтайскому краю федерального куратора

В ближайшее время у Алтайского края появится куратор из федерального правительства. Он поможет решить социально-экономические вопросы и ускорит принятие важных для региона решений на федеральном уровне. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, передает телеканал Совета федерации.

Большинство опрошенных волнуют проблемы бедности, от которых население чувствует себя наиболее незащищенным.
Большинство опрошенных волнуют проблемы бедности, от которых население чувствует себя наиболее незащищенным.
Михаил Хаустов

Подобная помощь полагается регионам, которые находятся в сложном социально-экономическом положении. Кроме Алтайского края в список включены Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Саратовская, Курганская, Пензенская области и Тыва. За последней уже «закрепили» министра экономики Максима Орешкина.

Кураторы должны следить за тем, чтобы деньги, которые поступают в регионы начали работать как можно быстрее, заявил Медведев: «Строго по графику превращаться и в новые детские сады, и в поликлиники, в дороги и благоустроенные парки».

В этом же докладе глава правительства признал, что в стране много бедных — практически каждый восьмой россиянин.

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