Дмитрий Медведев назначит Алтайскому краю федерального куратора

В ближайшее время у Алтайского края появится куратор из федерального правительства. Он поможет решить социально-экономические вопросы и ускорит принятие важных для региона решений на федеральном уровне. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, передает телеканал Совета федерации.

Большинство опрошенных волнуют проблемы бедности, от которых население чувствует себя наиболее незащищенным.

Подобная помощь полагается регионам, которые находятся в сложном социально-экономическом положении. Кроме Алтайского края в список включены Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Саратовская, Курганская, Пензенская области и Тыва. За последней уже «закрепили» министра экономики Максима Орешкина.

Кураторы должны следить за тем, чтобы деньги, которые поступают в регионы начали работать как можно быстрее, заявил Медведев: «Строго по графику превращаться и в новые детские сады, и в поликлиники, в дороги и благоустроенные парки».

В этом же докладе глава правительства признал, что в стране много бедных — практически каждый восьмой россиянин.