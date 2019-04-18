Дмитрий Медведев назначит Алтайскому краю федерального куратора

Подобная помощь полагается регионам, которые находятся в сложном социально-экономическом положении. Кроме Алтайского края в список включены Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Саратовская, Курганская, Пензенская области и Тыва. За последней уже «закрепили» министра экономики Максима Орешкина.
Кураторы должны следить за тем, чтобы деньги, которые поступают в регионы начали работать как можно быстрее, заявил Медведев: «Строго по графику превращаться и в новые детские сады, и в поликлиники, в дороги и благоустроенные парки».
В этом же докладе глава правительства признал, что в стране много бедных — практически каждый восьмой россиянин.