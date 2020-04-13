Алтайскую турбазу «Эльдорадо», построенную скандально известным банкиром, купили с большой скидкой

Конкурсный управляющий сельхозпредприятия-банкрота «Агро-Инвест» подписал с новосибирским предпринимателем Егором Широковым договор купли-продажи турбазы «Эльдорадо», расположенной в Краснощековской районе. Турбазу строила в 1990-х годах дочерняя структура барнаульского «Элин-Банка», от краха которого пострадали более 7 тыс. вкладчиков. Турбазу не могли продать больше двух лет, а покупателя она нашла, когда цена снизилась более чем в шесть раз.

В лот, который выставили на торги, вошел гостевой дом турбазы «Эльдорадо» площадью 244 кв. метров, здание столовой (130 «квадратов»), гараж на две машины, сауна и 36 бунгало — скромных укрытий для туристов площадью по 10 кв. метров каждый. Продавалось также право аренды участка в 22,7 га.

Купил в шесть раз дешевле

Конкурсный управляющий сельхозпредприятия «Агро-Инвест» пытался найти покупателя на этот лот еще в 2017 году. Сначала турбазу продавали за 6,2 млн рублей. Желающих поучаствовать в торгах не находилось.

Уже в конце 2019 года лот выставили на торги посредством публичного предложения — на понижение. Начальная цена на этих торгах составляла 1,68 млн рублей. И когда она упала до 907 тыс. рублей, ее купил предприниматель Егор Широков, зарегистрированный в Новосибирске.

Информация о заключении с ним договора купли-продажи опубликована в едином федреестре сведений о банкротстве 8 апреля.

Турбаза «Эльдорадо». altaimap.ru

Что известно о покупателе

Широков зарегистрирован как предприниматель и, кроме того, является учредителем и руководителем новосибирской компании «Иннова Индастриз», основной вид деятельности которой к туризму отношения не имеет: это монтаж промышленных машин и оборудования.

Широков регулярно участвует в торгах по банкротству на нескольких электронных площадках и, возможно, купил турбазу «Эльдорадо» для перепродажи или в интересах другого собственника, избегающего публичности.

Чем известна турбаза «Эльдорадо»

Турбазу «Эльдорадо», расположенную у слияния рек Чарыш и Иня в Краснощековском районе близ села Чинета, построила в 1990-х годах дочка «Элин-Банка». Банк получил лицензию в 1994 году и прекратил работу в 1997-м. Из-за его краха пострадали более 7 тыс. вкладчиков.

Турбаза «Эльдорадо». altaimap.ru

Вкладчики (по крайней мере, часть из них) рассчитывали: продажа турбазы поможет банку рассчитаться. Но на балансе кредитного учреждения турбаза не стояла. И поэтому в ходе его банкротства не продавалась. По данным Altapress.ru, она еще в течение несколько лет находилась под контролем создателя банка.

А в конце 2000-х она перешла под контроль агрохолдинга «Изумрудная страна». Туры на нее продавала «изумрудная» компания «Эль-Тур», а само имущество базы накануне крушения агрохолдинга в 2012 году стояло на балансе сельхозпредприятия «Агро-Инвест», признанного банкротом в 2016-м.

Подробно об истории рождения и крушения «Элин-Банка» altapress.ru планирует рассказать чуть позже.