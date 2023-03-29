Амбициозный арендатор свинокомплекса «Алтаймясопром» может вновь заняться строительством

Компания «МитПром», работающая на базе свинокомплекса «Алтаймясопром», планирует начать строительство еще одного сельскохозяйственного предприятия в Алтайском крае. Об этом говорится во внепроцессуальном обращении Минсельхоза региона в Арбитражный суд. Ведомство отзывается об инвесторе крайне положительно.

В документе говорится, что инвестиционные вложения «МитПрома» проходят проверку у финансового партнера — банка «ВТБ», который рассматривает возможности финансирования проекта по строительству еще одного сельхозпредприятия в Алтайском крае.

Какой направленности оно будет и в каком районе располагаться, не уточняется.

О результатах деятельности «Алтаймясопрома» в Арбитражный суд Алтайского края поступило сразу два обращения — от регионального минсельхоза и администрации Тальменского района. Оба касаются разбирательств, связанных с претензией бывших собственников свинокомплекса к нынешнему конкурсному управляющему, который взаимодействует с арендатором.

И местные власти и краевое ведомство говорит о большом вкладе «МитПрома».

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

«Министерству сельского хозяйства известно, что „МитПром“ специализируется не только на выращивании и продаже свиней, но и обрабатывает 18 тыс. га земельных угодий для выращивания зерновых и не зерновых культур. В 2021 году предприятие приобрело активы предбанкротной сельскохозяйственной компании „Омега“ в Тальменском районе, владеющей главным образом 9 тыс. га земель, что указывает на долгосрочное присутствие „МитПрома“ в Алтайском крае», — говорится в обращениях.

Что рассказывал сам инвестор

Осенью 2022 года впервые за много лет арендаторы озвучили свои планы в СМИ. Заместитель директора «Митпрома» Владимир Воркин рассказал, что предприятие планирует освоить еще одно направление. Речь идет о производстве шашлыка, кускового мяса и полуфабрикатов.

Это позволит предприятию снизить волатильность цены на конечную продукцию: в «живке» она может составлять 15−20 рублей за килограмм еженедельно, на полутушу — чуть меньше. А вот стоимость готовой продукции в рознице вообще практически не меняется.

Владимир Воркин , «Митпром». Анна Зайкова

«Логика очевидна: мы хотим прийти к нормальному планированию», — объясняет Воркин.

Реализовать такой проект компания намерена на условиях кооперации с другими переработчиками, у которых уже есть свои магазины.