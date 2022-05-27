Аналитик «Промсвязьбанка»: рубль перестал укрепляться

С 23 мая рубль перестал укрепляться, а объемы торгов долларом достигли рекордных показателей, заявил главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников, пишет «Прайм».

По словам эксперта, 25 мая объемы торгов американской национальной валютой достигли максимума с 24 февраля, поднявшись до уровня в 3,5 млрд.

То есть, как полагает аналитик, на рынке появились крупные скупщики, которые намерено приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.

К тому же, обращает внимание эксперт, сезон налоговых выплат заканчивается, а требование к экспортерам продавать валютную выручку снизили с 80% до 50%.

«Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке», — объяснил он.

Прогноз

По его прогнозам, в грядущие две недели курс доллара будет держаться на уровне 65 рублей. Это станет комфортным для бюджета.

Ниже 55 рублей американская валюта вряд ли опустится, поскольку для этого нет предпосылок.

Внеплановое заседание Банка России состоялось 25 мая.

Ранее финансист посоветовал не обменивать доллары на рубли.