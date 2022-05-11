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Экономика

Финансист посоветовал не обменивать доллары на рубли

Финансист Иван Солдатов в интервью «Газете.ру» посоветовал не менять доллары на рубли. Эксперт порекомендовал создать диверсифицированный портфель из рублей, долларов, евро и юаней.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

Солдатов отметил, что такой подход поможет обезопаситься от резких колебаний курса валют.

«Я бы не рекомендовал продавать валюту, даже если у вас давно в запасе лежат доллары и евро. Это — как делать ставки в казино на „черное“ и „красное“ — слишком много рисков в условиях общей неопределенности. Поэтому по возможности имейте при себе диверсифицированный портфель из разных валют, включая доллары, юани и рубли», — сказал финансист.

По его словам, россиянам не следует отказываться от американской валюты полностью. Он полагает, что «на отрезке от трех лет и выше долларовые сбережения обязательно принесут дополнительную пользу».

Гендиректор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков также считает, что продавать доллары пока не надо.

«Купленный на бирже доллар вы можете использовать с трудом. Нельзя снять больше 10 тысяч. Трудно отправить за границу. Нельзя расплачиваться во многих онлайн-магазинах. За рубежом карты Visa и Mastercard не работают. Вот и создалась ситуация, при которой предложение огромное, а спроса почти нет. И в таких условиях, конечно, цена товара — доллара — падает», — заявил специалист.

Лашков предполагает, что курс может упасть до 40 рублей за доллар, но позже снова поднимется до 70−72 рублей.

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