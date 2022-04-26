Аналитик рассказал, чем опасно укрепление рубля

Маслов отметил, что с одной стороны укрепление рубля позитивно для экономики — это сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта, а с другой — проблемы для бюджета РФ.
«Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия больше экспортирует, чем импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.
Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту.
Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.