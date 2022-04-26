26 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Аналитик рассказал, чем опасно укрепление рубля

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал «Прайму», что избыточное укрепление рубля влечет за собой негативные последствия для бюджета.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Маслов отметил, что с одной стороны укрепление рубля позитивно для экономики — это сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта, а с другой — проблемы для бюджета РФ.

«Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия больше экспортирует, чем импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.

Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту.

Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость