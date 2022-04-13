13 апреля
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Экономика

Аналитик рассказал, когда россияне вновь увидят доллар по 70 рублей

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал «Прайму», можно ли ожидать дальнейшее укрепление рубля.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

Карпунин отметил, что укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов.

По его словам, отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро, а повышенного спроса на фоне ограничения импорта также не ожидается.

При этом валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Так что в ближайшее время доллар вновь будет стоить 75 рублей.

«Что касается более низких уровней, то при прочих равных есть ряд причин, по которым чрезмерное укрепление рубля может быть остановлено», — указал аналитик.

К причинам он отнес дальнейшее смягчение ЦБ мер валютного контроля, риск снижения экспорта из-за санкций и возможное удешевление сырьевых товаров.

Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.

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