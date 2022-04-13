Аналитик рассказал, когда россияне вновь увидят доллар по 70 рублей

Карпунин отметил, что укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов.

По его словам, отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро, а повышенного спроса на фоне ограничения импорта также не ожидается.

При этом валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Так что в ближайшее время доллар вновь будет стоить 75 рублей.

«Что касается более низких уровней, то при прочих равных есть ряд причин, по которым чрезмерное укрепление рубля может быть остановлено», — указал аналитик.

К причинам он отнес дальнейшее смягчение ЦБ мер валютного контроля, риск снижения экспорта из-за санкций и возможное удешевление сырьевых товаров.

Ранее экономист Максим Петроневич рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить.