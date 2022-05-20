20 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Аналитик спрогнозировал курс рубля после снятия валютных ограничений

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин дал прогноз курсу рубля после снятия Банком России валютных ограничений, пишет «Прайм».

Кошелек, деньги, сбережения.
Кошелек, деньги, сбережения.
СС0

Курс рубля может претерпеть незначительные изменения, считает эксперт. Они станут серьезными в случае снижения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Если она сократится на 20−30%, доллар снова может подорожать до 80 рублей, считает Сыроваткин, пишет Lenta.ru.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — пояснил экономист.

Ранее эсперт рассказал, чем опасен доллар по 60 рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость