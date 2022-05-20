Аналитик спрогнозировал курс рубля после снятия валютных ограничений

Курс рубля может претерпеть незначительные изменения, считает эксперт. Они станут серьезными в случае снижения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Если она сократится на 20−30%, доллар снова может подорожать до 80 рублей, считает Сыроваткин, пишет Lenta.ru.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — пояснил экономист.

Ранее эсперт рассказал, чем опасен доллар по 60 рублей.