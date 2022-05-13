Чем опасен доллар по 60 рублей, рассказал эксперт

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта, а если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может «разорваться» и стать дефицитным, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, пишет « Прайм ».

«Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю», — рассказал аналитик.

Он отметил — достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум, на долгое время. В этом случае бюджет РФ станет дефицитным и «разорвется». Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России, пишет Газета.Ru.

12 мая курс евро упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Также отмечается снижение курса доллара, который упал ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года.

К 11.00 мск, курс евро достиг уровня 68,49 руб. (-2,85%). В то же время курс доллара опускался до 65,5 руб. (-2,53%). 1 мая курс евро опускался до 70 руб.

Ранее финансист посоветовал не обменивать доллары на рубли.