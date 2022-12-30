Аналитик спрогнозировал поставки российского газа в 2023 году

По словам Гулиева, «вероятнее всего», Европа уменьшит закупки российского газа и нарастит импорт сжиженного природного газа из России.
Он отметил, что по «развороту на Восток» будут развивать инфраструктуру, чтобы увеличить объем поставок в Китай и другие азиатские страны.
«На мой взгляд, в 2023 году будет подробно прорабатываться вопрос экспорта газа в Пакистан и Индию», — подчеркнул Гулиев.
Кроме того, интерес может представлять Афганистан, считает эксперт. Новые возможности откроет создание газового хаба в Турции.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки ЕС ввести потолок цен на газ.
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