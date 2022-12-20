20 декабря
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Экономика

Представитель Кремля прокомментировал попытки Евросоюза ввести потолок цен на газ

Попытки вести потолок цен на газ — неприемлемые, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Газ
Газ
СС0

По словам Пескова, Россия примет «соответствующее решение» в ответ на потолок цен.

«Любые ссылки на „потолок“ неприемлемы», — сказал он.

Такие ограничения — «посягательство на рыночные процессы», добавил пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Напомним, накануне 19 декабря в Совете ЕС заявили, что вводят потолок цен на газ с 15 февраля на уровне 180 евро.

Ранее был введен потолок цен на нефть. Подробнее об этом — в материале altapress.ru.

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