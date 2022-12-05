Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу. Что об этом известно

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Какие страны продолжат закупать российскую нефть?

Болгария будет закупать российские нефть и нефтепродукты до конца 2024 года, а Хорватия до конца 2023 года планирует приобретать газойль.

Пользоваться российскими ресурсами смогут и европейские страны, которые не могут найти альтернативу из-за географического положения.