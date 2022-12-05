Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу. Что об этом известно

Страны ЕС перестанут закупать российскую нефть, поставляемую морским путем. Тем самым они собираются снизить энергетическую зависимость от РФ — второго экспортера нефти после Саудовской Аравии.
С 5 февраля эмбарго коснется и нефтепродуктов. Предполагается, что оно затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу.
Болгария будет закупать российские нефть и нефтепродукты до конца 2024 года, а Хорватия до конца 2023 года планирует приобретать газойль.
Пользоваться российскими ресурсами смогут и европейские страны, которые не могут найти альтернативу из-за географического положения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на нефть позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители», сообщает ТАСС.
ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть 4 декабря. Стоимость сырой нефти определили в 60 долларов за баррель.
Подробнее об этом — в материале altapress.ru.
ЕС принял решение запретить предоставлять танкерам следующие услуги:
- Техническую помощь,
- Обслуживание,
- Финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой,
- Передачу между судами, в третьи страны, не входящие в ЕС.
Кроме того, Евросоюз собирается запретить своим компаниям в течение 90 дней страховать, обслуживать и финансировать суда третьих стран, перевозивших нефть РФ по цене выше потолка.
Россия не согласна с принятым эмбарго. Утверждается, что страна не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если придется сократить добычу ресурсов.
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти намерены ввести механизм, который запретит торговлю на условии ценового потолка на нефть независимо от его уровня.
В России считают, что установленный потолок приведет к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций на мировом рынке.
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