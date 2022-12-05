5 декабря
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Экономика

Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу. Что об этом известно

Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу 5 декабря. Также начало действовать решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель. Что значит эмбарго и какая позиция у России — в материале altapress.ru.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik
1
Что значит эмбарго на нефть и зачем его ввели?

Страны ЕС перестанут закупать российскую нефть, поставляемую морским путем. Тем самым они собираются снизить энергетическую зависимость от РФ — второго экспортера нефти после Саудовской Аравии.

С 5 февраля эмбарго коснется и нефтепродуктов. Предполагается, что оно затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.
2
Какие страны продолжат закупать российскую нефть?

Болгария будет закупать российские нефть и нефтепродукты до конца 2024 года, а Хорватия до конца 2023 года планирует приобретать газойль.

Пользоваться российскими ресурсами смогут и европейские страны, которые не могут найти альтернативу из-за географического положения.

3
Что такое ценовой потолок на нефть?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на нефть позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители», сообщает ТАСС.

ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть 4 декабря. Стоимость сырой нефти определили в 60 долларов за баррель.

Подробнее об этом — в материале altapress.ru.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)
4
Какие запреты ввел ЕС?

ЕС принял решение запретить предоставлять танкерам следующие услуги:

  • Техническую помощь,
  • Обслуживание,
  • Финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой,
  • Передачу между судами, в третьи страны, не входящие в ЕС.

Кроме того, Евросоюз собирается запретить своим компаниям в течение 90 дней страховать, обслуживать и финансировать суда третьих стран, перевозивших нефть РФ по цене выше потолка.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)
5
Позиция России

Россия не согласна с принятым эмбарго. Утверждается, что страна не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если придется сократить добычу ресурсов.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти намерены ввести механизм, который запретит торговлю на условии ценового потолка на нефть независимо от его уровня.

В России считают, что установленный потолок приведет к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций на мировом рынке.

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