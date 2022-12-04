4 декабря
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Экономика

Евросоюз: Потолок цен на нефть из России определили в 60 долларов

Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель с 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

ЕС определил, что нефть будут продавать по цене как минимум на 5% ниже рыночной.

По цене выше потолка можно перевозить нефть, поставляемую транзитом через территорию России. Но при условии, что «она не произведена в России и не принадлежит российскому гражданину или компании», сказано в документе.

Также запрещено предоставлять танкерам техническую помощь и обслуживание. Под запретом находятся финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой. В том числе запрещено передавать сырую нефть или нефтепродукты между судами, в третьи страны, которые не входят в ЕС.

ЕС указал стоимость сырой нефти в 60 долларов за баррель. Такой потолок цен вступит в силу в ЕС с 5 декабря. ТАСС уточняет, что порядок определения цены еще предстоит согласовать.

Ранее читателям altapress.ru объяснили, что такое потолок цен на российскую нефть и как он будет работать.

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