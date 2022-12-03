3 декабря
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Экономика

Что такое потолок цен на российскую нефть и как он будет работать — разбор altapress.ru

Страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России. Что это такое, зачем вводятся такие санкции и к чему могут привести — в материале altapress.ru.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

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1
Что означает потолок цен на нефть из России?

Потолок цен — это максимальная цена, по которой сможет продаваться российская нефть. О введении этой меры заявили страны Евросоюза, G7, Австралия и некоторые другие страны.

Установление потолка цен на российскую нефть было предметом долгих переговоров между странами. Большая часть стран выступала за установление потолка в размере 60−70 долларов, но Польша долгое время настаивала на 30 долларах — себестоимости добычи. Тем не менее, в итоге страны пришли к консенсусу в 60 долларов за баррель российской нефти.

Само ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Тогда же вступит в силу европейское эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов морским путем.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik
2
Зачем вводится потолок цен на нефть?

Потолок цен вводится как одна из мер санкционного давления на Россию. По замыслу авторов идеи, это должно лишить Россию сверхдоходов от продажи нефти и нефтепродуктов, и как следствие — снизить возможность российской стороны финансировать боевые действия на Украине.

При этом российские власти уже заявили, что не будут поставлять нефть в те страны, которые ввели такое ограничение рыночных цен.

Запреты. Санкции.
Запреты. Санкции.
Pixabay.com
3
Как будет действовать потолок цен на российскую нефть?

Предполагается, что Россия не сможет продавать нефть во многие страны выше установленного потолка цен.

В странах Запада заявляли, что эта мера включит запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка. Теперь у покупателей российских нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше установленного предела либо смириться с тем, что Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com
4
Как введение потолка цен на нефть скажется на России?

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68−70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

К слову, Индия, Китай и Турция в течение лета 2022 года нарастили экспорт российской сырой нефти, практически компенсировав сокращение поставок из России в Европу.

При этом, цена $60 за баррель приемлема для российского бюджета, примерно такой уровень цен на нефть и заложен в проект закона о бюджете на 2023−2025 годы. Поэтому хотя формально объем нефтегазовых доходов снизится незначительно, эти ограничения могут негативно отразиться на всей остальной экономике России — на объеме потенциальных внутренних инвестиций, зарплатах и потреблении.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении третьих стран за помощь России.

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