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Потолок цен — это максимальная цена, по которой сможет продаваться российская нефть. О введении этой меры заявили страны Евросоюза, G7, Австралия и некоторые другие страны.
Установление потолка цен на российскую нефть было предметом долгих переговоров между странами. Большая часть стран выступала за установление потолка в размере 60−70 долларов, но Польша долгое время настаивала на 30 долларах — себестоимости добычи. Тем не менее, в итоге страны пришли к консенсусу в 60 долларов за баррель российской нефти.
Само ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Тогда же вступит в силу европейское эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов морским путем.
Потолок цен вводится как одна из мер санкционного давления на Россию. По замыслу авторов идеи, это должно лишить Россию сверхдоходов от продажи нефти и нефтепродуктов, и как следствие — снизить возможность российской стороны финансировать боевые действия на Украине.
При этом российские власти уже заявили, что не будут поставлять нефть в те страны, которые ввели такое ограничение рыночных цен.
Предполагается, что Россия не сможет продавать нефть во многие страны выше установленного потолка цен.
В странах Запада заявляли, что эта мера включит запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка. Теперь у покупателей российских нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше установленного предела либо смириться с тем, что Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.
Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68−70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.
К слову, Индия, Китай и Турция в течение лета 2022 года нарастили экспорт российской сырой нефти, практически компенсировав сокращение поставок из России в Европу.
При этом, цена $60 за баррель приемлема для российского бюджета, примерно такой уровень цен на нефть и заложен в проект закона о бюджете на 2023−2025 годы. Поэтому хотя формально объем нефтегазовых доходов снизится незначительно, эти ограничения могут негативно отразиться на всей остальной экономике России — на объеме потенциальных внутренних инвестиций, зарплатах и потреблении.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении третьих стран за помощь России.