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Что означает потолок цен на нефть из России?

Потолок цен — это максимальная цена, по которой сможет продаваться российская нефть. О введении этой меры заявили страны Евросоюза, G7, Австралия и некоторые другие страны.

Установление потолка цен на российскую нефть было предметом долгих переговоров между странами. Большая часть стран выступала за установление потолка в размере 60−70 долларов, но Польша долгое время настаивала на 30 долларах — себестоимости добычи. Тем не менее, в итоге страны пришли к консенсусу в 60 долларов за баррель российской нефти.

Само ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Тогда же вступит в силу европейское эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов морским путем.