Эффект непредсказуем: как в истории человечества вводили санкции против разных стран и к чему это приводило

Современный россиянин слышит слово «санкции» чуть ли не каждый день. Политики, экономисты и эксперты всех мастей регулярно обсуждают новые пакеты санкций, которые вводятся против России с момента начала боевых действий на Украине. Даже простые люди так или иначе обсуждают их — как это скажется на работе в повседневной жизни, не закроются ли предприятия. Altapress.ru решил изучить вопрос применения экономических санкций в мировой истории и к каким результатами они приводили.

1. Как давно вводят различные санкции?

Первым известным примером экономического давления в истории стало решение Народного собрания Древних Афин 433—432 годов до н. э. Оно которое запрещало купцам города Мегары торговать на рынках Аттики, а их кораблям заходить в порты Афинского морского союза. По сути, Мегаре объявили морскую блокаду.

Тогда эффективность санкций оказалась неочевидной. С одной стороны, мегарские купцы понесли большие потери, но с другой — были вынуждены обратиться к союзникам (в первую очередь к Спарте) за военной поддержкой. В результате начавшейся Пелопонесской войны Афины потерпели сокрушительное поражение, а Афинский союз был уничтожен.

Так Афины открыли главное свойство санкций: эффект от них бывает непредсказуем.

Парфенон , Афинский Акрополь ru.wikipedia.org

2. Как экономические баталии приобрели современный вид?

В Средние века экономические меры влияния на соперников были, но носили непродолжительный характер, поскольку союзы государств то возникали, то распадались. Кроме того, в странах бытовало натуральное хозяйство, и торговля была не слишком развита.

По-настоящему масштабные санкции против Великобритании попытался ввести в XIX веке французский император Наполеон Бонапарт. В 1806 году он издал декрет о Континентальной блокаде, который запрещал британцам пользоваться портами на подконтрольных и союзнических Франции территориях. Также были запрещены торговля и сообщение с британскими владениями.

Наполеон I. Портрет кисти Поля Делароша ( фрагмент) ru.wikipedia.org

По идее, подобные меры должны были уничтожить английскую экономику и торговлю. Помимо Франции, к ней присоединялись Италия, Голландия, Дания и Испания, а позже Россия, Пруссия и Австрия. Но заставить всех союзников (которые не хотели разрывать торговые связи с Великобританией себе во вред) неукоснительно выполнять условия блокады Наполеон не мог, поэтому они то и дело нарушались.

Очень скоро Великобритания наладила альтернативные пути для экспорта и импорта. А правительства стран, на бумаге поддерживавшие блокаду, в реальности охотно закрывали глаза на контрабанду. Кроме того, на Британских островах пышно расцвело «импортозамещение», и многие отрасли даже выиграли.

Блокада наносила огромный ущерб экономике самой Франции и ее союзников. Если британский экспорт в 1807—1808 годов сократился всего на 13%, то французский — на целых 27% и остался таким и в 1809 году, когда Британия уже стремительно наращивала объемы экспорта. Резко сократился и объем таможенных пошлин: если в 1807 году они приносили во французскую казну 60 млн 600 тыс. франков, то в 1809-ом — всего 11 млн 600 тыс.

К слову, нарушение условий блокады Российской империей стало для Франции одной из многих причин объявить России войну в 1812 году. Поход в Россию обернулся для армии Наполеона катастрофой.

3. Расцвет «эпохи санкций»

Настоящая «эпоха санкций» началась в XX веке с развитием международных торговых отношений. Так, до начала Второй мировой войны коллективным экономическим санкциям подвергались Югославия, Греция, Боливия, Парагвай и Италия.

Немало санкций в XX веке выпало и на долю СССР. Различные ограничения против советского правительства вводились западными странами еще со времен прихода к власти большевиков: в 1917 году торговлю с РСФСР остановили США, за ними последовали Франция и Великобритания. Через два года страны Антанты объявили о полной экономической блокаде России, но продлилась она всего три месяца и шесть дней.

Во время холодной войны санкции были в основном неэффективными, поскольку не поддерживались либо Западным, либо Восточным блоками стран (с США и СССР в качестве лидеров соответственно). Единые санкции, поддержанные обоими блоками, были наложены лишь дважды: на Родезию (нынешнее Зимбабве) за притеснение черного большинства белым правительством и ЮАР за политику апартеида.

Один из наиболее известных примеров коллективных экономических санкций того времени — ограничение поставок в социалистические страны «стратегических» товаров и технологий, в первую очередь военных и компьютерных. Специально для контроля экспорта в страны Восточного блока в 1949 году был создан Координационный комитет (CoCom), в который вошли 17 государств, еще шесть стран сотрудничали с комитетом, формально в него не входя. Комитет прекратил свою деятельность в 1994 году.

Самый известный пример долгосрочных односторонних санкций — эмбарго США в отношении Кубы, начавшееся в 1960—1962 годах и продолжающееся до сих пор. Компаниям США запрещены любые экономические контакты с Кубой без специального разрешения, в том числе в третьих странах. По данным кубинских властей, прямой ущерб от эмбарго составил порядка 1 трлн долларов в текущих ценах. Примечательно, что, тем не менее, цель экономических санкций США — установление лояльного демократического режима на Кубе — так и не достигнута.

Фидель Кастро и Юрий Гагарин , 1961 ru.wikipedia.org

С 1990 года ООН начала более активно использовать международные экономические санкции против различных государств. Им подверглись: Ирак (с 1990-го), Югославия (1991−2001), Сомали (с 1992-го), Ливия (1992−2003), Либерия (с 1992-го), Ангола (1993−2002), Гаити (1993−1994), Руанда (1994−2008), Сьерра-Леоне (с 1997-го), Афганистан (с 1999-го), Эритрея и Эфиопия (с 2000-го), ДР Конго (с 2003-го), Кот-д'Ивуар (с 2004-го), Судан (с 2004-го), Ливан (с 2005-го), Иран (с 2006-го), КНДР (с 2006-го). В основном санкции носят частичный характер и ограничивают поставки в эти страны оружия и военного оборудования. В некоторых случаях используется замораживание зарубежных активов.

На современном этапе развития международных экономических отношений наиболее эффективным считается воздействие не на страны в целом, а на их отдельных руководителей: поиск и замораживание их иностранных активов, отказ в возможности инвестировать за рубежом, запрет на поездки. Жесткие экономические санкции, направленные на подрыв экономики страны, признаны негуманными, ведь от них больше всего страдает население, в основном беднейшие его слои.

4. Санкции против современной России

После присоединения Крыма к России в 2014 году, а особенно после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, на Российскую Федерацию обрушился шквал санкций, в основном со стороны стран Евросоюза, США, Японии, Канады и Австралии.

Санкции против России включают в себя масштабные ограничения в отношении финансовой системы страны (включая Центробанк и крупнейшие банки). Кроме того, санкции нарушают деятельность ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики. Кроме того, многие страны закрыли воздушное пространство для самолетов из России и морских портов, а также ввели персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей.

Факт К 7 марта 2022 года Россия стала абсолютным мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран и Северную Корею.

На этом введение санкций не остановилось. Страны Запада и их союзники призывают к эмбарго российской нефти и постепенному отказу от поставок российского газа. Кроме того, периодически в странах Европы раздаются призывы к запрету посещения этих стран гражданами России.

Участники санкционной кампании ru.wikipedia.ru

Введенные санкции безусловно влияют на российскую экономику. Так, в июле российский Центробанк опубликовал среднесрочный прогноз, по которому ждет падения ВВП страны в 2022 году на 4−6%, в 2023 году — на 1−4%, а в 2024 году — роста на 1,5−2,5%.

На вопрос, к чему в конечном итоге на глобальном уровне могут привести санкции в отношении России, эксперты ответить порой затрудняются. Никогда ранее в истории человечества не было попытки изолировать от мировой экономики такую крупную страну, интегрированную в мировое сообщество.