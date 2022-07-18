Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Главы министерств иностранных дел стран-участников Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, оговоренные меры против России не включают в себя ограничений на транспортировку энергоносителей и санкции против Газпромбанка, через который оплачиваются поставки голубого топлива в Европу.

Сийярто уточнил, что санкционный список ЕС будет пополнен 48 россиянами. В их числе один из вице-премьеров российского кабинета министров и несколько губернаторов. Кроме того, «черный список» пополнится еще девятью компаниями из России, добавил венгерский дипломат.

Ранее сообщалось, что под антироссийские санкции Канады попали, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.