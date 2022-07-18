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Политика

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Главы министерств иностранных дел стран-участников Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

По его словам, оговоренные меры против России не включают в себя ограничений на транспортировку энергоносителей и санкции против Газпромбанка, через который оплачиваются поставки голубого топлива в Европу.

Сийярто уточнил, что санкционный список ЕС будет пополнен 48 россиянами. В их числе один из вице-премьеров российского кабинета министров и несколько губернаторов. Кроме того, «черный список» пополнится еще девятью компаниями из России, добавил венгерский дипломат.

Ранее сообщалось, что под антироссийские санкции Канады попали, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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